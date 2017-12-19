ننشر مواعيد انعقاد لجنة السياسات النقدية في 2018

سيد بدرأعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، عن مواعيد عقد اجتماعاتها لبحث أسعار الفائدة خلال 2018، ليصبح أول اجتماع للجنة منتصف فبراير المقبل.ومن المقرر أن تعقد اللجنة آخر اجتماع لها في 2017، يوم الخميس الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وتبحث خلالها أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط

سيد بدر

أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، عن مواعيد عقد اجتماعاتها لبحث أسعار الفائدة خلال 2018، ليصبح أول اجتماع للجنة منتصف فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة آخر اجتماع لها في 2017، يوم الخميس الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وتبحث خلالها أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين التثبيت والخفض في ظل التطورات الحالية على مستوى معدلات التضخم.

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير، منتصف نوفمبر الماضي، تثبيت سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 18.75% و19.75% على التوالي، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.

وتعقد اللجنة خلال عام 2018 ستة اجتماعات في 15 فبراير، و29 مارس، و17 مايو، و28 يونيو، و16 أغسطس، و27 سبتمبر، و15 نوفمبر، و27 ديسمبر .

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3 مرات منذ نوفمبر 2016، بواقع 300 نقطة عقب تعويم سعر الصرف مباشرة، ثم 200 نقطة في اجتماع اللجنة في 21 مايو الماضي، و200 نقطة أخرى في اجتماع 6 يوليو، بينما شرعت في تثبيت المعدلات منذ هذا التاريخ.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 25.54% خلال نوفمبر الماضي، وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 25.97%، خلال نفس الفترة بدعم فترة الاساس من العام الماضي، وانخفاض معدلات تضخم بعض السلع.

ويعتزم البنك المركزي خفض التضخم لمستوى 13% في الربع الأخير من العام المقبل بزيادة أو نقصان 3%.