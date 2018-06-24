ننشر مواصفات و موعد طرح انفينيكس نوت 5 في مصر‎

المال – خاص:تنشر بوابة "المال" المواصفات الفنية للهاتف الذكى الجديد " نوت 5" الذي أطلقته شركة انفينيكس عالميا من دبي.وعلمت "المال" أنه من المرجح طرح الجهاز الجديد بالسوق المصرية خلال النصف الأول من يوليو المقبل ، فى الشريحة السعرية المتوسطة ، وجار تحديد سعر البيع للمستهلك النهائى.

المال – خاص:



تنشر بوابة “المال” المواصفات الفنية للهاتف الذكى الجديد ” نوت 5″ الذي أطلقته شركة انفينيكس عالميا من دبي.

وعلمت “المال” أنه من المرجح طرح الجهاز الجديد بالسوق المصرية خلال النصف الأول من يوليو المقبل ، فى الشريحة السعرية المتوسطة ، وجار تحديد سعر البيع للمستهلك النهائى.

الشاشة 6 بوصة FHD نظام التشغيل آندرويد وان الابعاد 185 * 75 * 8.4 ملى الذاكرة 32 جيجابايت + 3 جيجابايت 64 جيجابايت + 4 جيجابايت البطارية 4500 مللى أمبير الكاميرا أمامية 16 ميجابيكسل وخلفية 12 ميجابيكسل المعالج ميدياتيك ثمانى النواة P23 الألوان أسود – أزرق – رمادى تكنولوجيا الاتصال يدعم خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G خدمات القيمة المضافة خاصية البصمة خاصية FACE UNLOCK







المال – خاص : تنشر بوابة المال اليوم المواصفات الفنية للهاتف الذكى الجديد ” نوت 5 ” الذى أطلقته شركة انفينيكس عالميا من دبى وعلمت ” المال ” أنه من المرجح طرح الجهاز الجديد بالسوق المصرية خلال النصف الأول من يوليو المقبل ، فى الشريحة السعرية المتوسطة ، وجار تحديد سعر البيع للمستهلك النهائى الشاشة 6 بوصة FHD نظام التشغيل آندرويد وان الابعاد 185 * 75 * 8.4 ملى الذاكرة 32 جيجابايت + 3 جيجابايت 64 جيجابايت + 4 جيجابايت البطارية 4500 مللى أمبير الكاميرا أمامية 16 ميجابيكسل وخلفية 12 ميجابيكسل المعالج ميدياتيك ثمانى النواة P23 الألوان أسود – أزرق – رمادى تكنولوجيا الاتصال يدعم خدمات الجيل الرابع للاتصالات4G خدمات القيمة المضافة خاصية البصمة خاصية FACE UNLOCK

المال – خاص : تنشر بوابة المال اليوم المواصفات الفنية للهاتف الذكى الجديد ” نوت 5 ” الذى أطلقته شركة انفينيكس عالميا من دبى وعلمت ” المال ” أنه من المرجح طرح الجهاز الجديد بالسوق المصرية خلال النصف الأول من يوليو المقبل ، فى الشريحة السعرية المتوسطة ، وجار تحديد سعر البيع للمستهلك النهائى الشاشة 6 بوصة FHD نظام التشغيل آندرويد وان الابعاد 185 * 75 * 8.4 ملى الذاكرة 32 جيجابايت + 3 جيجابايت 64 جيجابايت + 4 جيجابايت البطارية 4500 مللى أمبير الكاميرا أمامية 16 ميجابيكسل وخلفية 12 ميجابيكسل المعالج ميدياتيك ثمانى النواة P23 الألوان أسود – أزرق – رمادى تكنولوجيا الاتصال يدعم خدمات الجيل الرابع للاتصالات4G خدمات القيمة المضافة خاصية البصمة خاصية FACE UNLOCK

المال – خاص : تنشر بوابة المال اليوم المواصفات الفنية للهاتف الذكى الجديد ” نوت 5 ” الذى أطلقته شركة انفينيكس عالميا من دبى وعلمت ” المال ” أنه من المرجح طرح الجهاز الجديد بالسوق المصرية خلال النصف الأول من يوليو المقبل ، فى الشريحة السعرية المتوسطة ، وجار تحديد سعر البيع للمستهلك النهائى الشاشة 6 بوصة FHD نظام التشغيل آندرويد وان الابعاد 185 * 75 * 8.4 ملى الذاكرة 32 جيجابايت + 3 جيجابايت 64 جيجابايت + 4 جيجابايت البطارية 4500 مللى أمبير الكاميرا أمامية 16 ميجابيكسل وخلفية 12 ميجابيكسل المعالج ميدياتيك ثمانى النواة P23 الألوان أسود – أزرق – رمادى تكنولوجيا الاتصال يدعم خدمات الجيل الرابع للاتصالات4G خدمات القيمة المضافة خاصية البصمة خاصية FACE UNLOCK