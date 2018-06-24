اتصالات وتكنولوجيا

ننشر مواصفات و موعد طرح انفينيكس نوت 5 في مصر‎

المال – خاص:تنشر بوابة "المال" المواصفات الفنية للهاتف الذكى الجديد " نوت 5" الذي أطلقته شركة انفينيكس عالميا من دبي.وعلمت "المال" أنه من المرجح طرح الجهاز الجديد بالسوق المصرية خلال النصف الأول من يوليو المقبل ، فى الشريحة السعرية المتوسطة ، وجار تحديد سعر البيع للمستهلك النهائى.
12:51 ص, الأثنين, 25 يونيو 18 12:51 ص, الأثنين, 25 يونيو 18

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المال – خاص:

تنشر بوابة “المال” المواصفات الفنية للهاتف الذكى الجديد ” نوت 5″ الذي أطلقته شركة انفينيكس عالميا من دبي.

وعلمت “المال” أنه من المرجح طرح الجهاز الجديد بالسوق المصرية خلال النصف الأول من يوليو المقبل ، فى الشريحة السعرية المتوسطة ، وجار تحديد سعر البيع للمستهلك النهائى.

الشاشة

6  بوصة FHD

نظام التشغيل

آندرويد وان

الابعاد

185  * 75 * 8.4 ملى

الذاكرة

32  جيجابايت +  3  جيجابايت

64    جيجابايت + 4 جيجابايت

البطارية

4500  مللى أمبير

الكاميرا

أمامية  16  ميجابيكسل

وخلفية  12  ميجابيكسل

المعالج

ميدياتيك ثمانى النواة P23

الألوان

أسود – أزرق – رمادى

 

تكنولوجيا الاتصال

يدعم خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G

خدمات القيمة المضافة

خاصية البصمة

خاصية  FACE UNLOCK


 

 

المال – خاص :

تنشر بوابة المال اليوم المواصفات الفنية للهاتف الذكى الجديد ” نوت 5 ” الذى أطلقته شركة انفينيكس عالميا من دبى

 

وعلمت ” المال ” أنه من المرجح طرح الجهاز الجديد بالسوق المصرية خلال النصف الأول من يوليو المقبل ، فى الشريحة السعرية المتوسطة ، وجار تحديد سعر البيع للمستهلك النهائى

 

 

الشاشة

6 بوصة FHD

نظام التشغيل

آندرويد وان

الابعاد

185 * 75 * 8.4 ملى

الذاكرة

32 جيجابايت + 3 جيجابايت

64  جيجابايت + 4 جيجابايت

البطارية

4500 مللى أمبير

الكاميرا

أمامية 16 ميجابيكسل

وخلفية 12 ميجابيكسل

المعالج

ميدياتيك ثمانى النواة P23

الألوان

أسود – أزرق – رمادى

 

تكنولوجيا الاتصال

يدعم خدمات الجيل الرابع للاتصالات4G

خدمات القيمة المضافة

خاصية البصمة

خاصية  FACE UNLOCK

 

 

المال – خاص :

تنشر بوابة المال اليوم المواصفات الفنية للهاتف الذكى الجديد ” نوت 5 ” الذى أطلقته شركة انفينيكس عالميا من دبى

 

وعلمت ” المال ” أنه من المرجح طرح الجهاز الجديد بالسوق المصرية خلال النصف الأول من يوليو المقبل ، فى الشريحة السعرية المتوسطة ، وجار تحديد سعر البيع للمستهلك النهائى

 

 

الشاشة

6 بوصة FHD

نظام التشغيل

آندرويد وان

الابعاد

185 * 75 * 8.4 ملى

الذاكرة

32 جيجابايت + 3 جيجابايت

64  جيجابايت + 4 جيجابايت

البطارية

4500 مللى أمبير

الكاميرا

أمامية 16 ميجابيكسل

وخلفية 12 ميجابيكسل

المعالج

ميدياتيك ثمانى النواة P23

الألوان

أسود – أزرق – رمادى

 

تكنولوجيا الاتصال

يدعم خدمات الجيل الرابع للاتصالات4G

خدمات القيمة المضافة

خاصية البصمة

خاصية  FACE UNLOCK

 

 

المال – خاص :

تنشر بوابة المال اليوم المواصفات الفنية للهاتف الذكى الجديد ” نوت 5 ” الذى أطلقته شركة انفينيكس عالميا من دبى

 

وعلمت ” المال ” أنه من المرجح طرح الجهاز الجديد بالسوق المصرية خلال النصف الأول من يوليو المقبل ، فى الشريحة السعرية المتوسطة ، وجار تحديد سعر البيع للمستهلك النهائى

 

 

الشاشة

6 بوصة FHD

نظام التشغيل

آندرويد وان

الابعاد

185 * 75 * 8.4 ملى

الذاكرة

32 جيجابايت + 3 جيجابايت

64  جيجابايت + 4 جيجابايت

البطارية

4500 مللى أمبير

الكاميرا

أمامية 16 ميجابيكسل

وخلفية 12 ميجابيكسل

المعالج

ميدياتيك ثمانى النواة P23

الألوان

أسود – أزرق – رمادى

 

تكنولوجيا الاتصال

يدعم خدمات الجيل الرابع للاتصالات4G

خدمات القيمة المضافة

خاصية البصمة

خاصية  FACE UNLOCK

 

 

الشاشة

6 بوصة FHD

نظام التشغيل

آندرويد وان

الابعاد

185 * 75 * 8.4 ملى

الذاكرة

32 جيجابايت + 3 جيجابايت

64  جيجابايت + 4 جيجابايت

البطارية

4500 مللى أمبير

الكاميرا

أمامية 16 ميجابيكسل

وخلفية 12 ميجابيكسل

المعالج

ميدياتيك ثمانى النواة P23

الألوان

أسود – أزرق – رمادى

 

تكنولوجيا الاتصال

يدعم خدمات الجيل الرابع للاتصالات4G

خدمات القيمة المضافة

خاصية البصمة

خاصية  FACE UNLOCK

 


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