ننشر مواصفات و موعد طرح انفينيكس نوت 5 في مصر‎

المال – خاص:
تنشر بوابة “المال” المواصفات الفنية للهاتف الذكى الجديد ” نوت 5″ الذي أطلقته شركة انفينيكس عالميا من دبي.
وعلمت “المال” أنه من المرجح طرح الجهاز الجديد بالسوق المصرية خلال النصف الأول من يوليو المقبل ، فى الشريحة السعرية المتوسطة ، وجار تحديد سعر البيع للمستهلك النهائى.
الشاشة
6 بوصة FHD
نظام التشغيل
آندرويد وان
الابعاد
185 * 75 * 8.4 ملى
الذاكرة
32 جيجابايت + 3 جيجابايت
64 جيجابايت + 4 جيجابايت
البطارية
4500 مللى أمبير
الكاميرا
أمامية 16 ميجابيكسل
وخلفية 12 ميجابيكسل
المعالج
ميدياتيك ثمانى النواة P23
الألوان
أسود – أزرق – رمادى
تكنولوجيا الاتصال
يدعم خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G
خدمات القيمة المضافة
خاصية البصمة
خاصية FACE UNLOCK