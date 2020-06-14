طاقة

ننشر مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء بعد تثبيتها 5 سنوات

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة ، عن ثبات أسعار مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء ، خلال العام المالى المقبل، وحتي عام 2025 المقبل. يذكر أن شاكر، أعلن أن تثبيت سعر مقابل خدمة العملاء سيكون على القطاعين التجاري والمنزلي…

عمر سالم 1:02 ص, الأثنين, 15 يونيو 20 1:02 ص, الأثنين, 15 يونيو 20

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أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة ، عن ثبات أسعار مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء ، خلال العام المالى المقبل، وحتي عام 2025 المقبل.

يذكر أن شاكر، أعلن أن تثبيت سعر مقابل خدمة العملاء سيكون على القطاعين التجاري والمنزلي منعا لزيادة الأعباء على المواطنين ولمراعاة محدودي الدخل خلال السنوات المقبلة.

فيما يلى قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء للقطاع المنزلى:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات  (40 جنيها).

8- المقرؤ صفر (9 جنيهات).

  • وتبلغ قيمة مقابل الخدمة للقطاع التجارى كالآتى:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (5 جنيهات).

2- الشريحة الثانية  من 101 إلى  250  كيلو وات ( 15 جنيها).

3- الشريحة الثالثة من 251 حتى 600  كيلو وات (20 جنيها).

4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف  كيلو وات (25 جنيها).

5- الشريحة الخامسة أكثر من ألف كيلو وات ( 40 جنيها)

6- المقرؤ بصفر (9 جنيهات

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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