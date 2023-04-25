ننشر مشروعات المصرية لنقل الكهرباء بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن اعمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظة شمال سيناء ضمن احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء ال41.

أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء

واضافت الوزارة في بيان لها ان المشروعات تتمضن وضع الجهد كما يلى :

§ لعدد 4 محولات بمحطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 كيلو فولت بالاضافة الى عدد 2 محول بمحطة محولات اسمنت العريش ) 2 ) ) ملك الغير ( جهد 66/11 كيلو فولت.

كما تظ وضع الجهد لعدد 3 محول بمحطة محولات شرق بورسعيد ) ملك الغير ( جهد 66/22 كيلوفولت ،وعدد 3 محول بمحطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك0ف



*_وحول الخطوط الهوائية جهد 66 كيلو فولت

تم تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات وسلك الأرضى ذو الألياف الضوئية OPGW لزوم إعادة تأهيل وتعديل جزء من مسار الخط الكهربائى القائم المساعيد / الشيخ زويد شمال 66 ك0ف

تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لزوم فتح الخط الكهربائى بالوظة / رمانه جهد 66 ك0ف ) دخول / خروج ( على محطة محولات شرق بورسعيد الجديدة جهد 66/22 ك0ف ) ملك الغير

وجارى تنفيذ محطة محولات المنطقة الصناعية شرق بورسعيد ملك الغير22/66/220 ك0ف محافظة شمال سيناء



وحول اعمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتطوير شبكات نقل الكهرباء بجنوب سيناء ، تم تنفيذ عدد 2 دائرة كابلات جهد 220 ك0ف قطاع 1 × 1600 مم2 لربط محطتى محولالت شرم الشيخ جهد 220 ك0ف & توليد شرم الشيخ جهد 220 ك.ف.

تم توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف كاملة بملحقاتها لربط الكابلات القائمة لمشروع ربط محطة توليد شرم الشيخ بمحطة السكاكين بطول 500م والدخول علي المبني الجديد ل GIS بدال من الربط المؤقت علي نهايات AIS بنظام تسليم المفتاح جهد ف0ك 220

تم تنفيذ 2 دائرة كابلات جهد 66 ك0ف قطاع 1 × 800 مم2 لربط محطتى محولات شرم الشيخ جهد 66 ك0ف & توليد شرم الشيخ 66 ك.ف.

تم توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 66 ك.ف كاملة بملحقاتها لربط الكابلات القائمة لمشروع ربط محطة توليد شرم الشيخ بمحطة السكاكين بطول 400 م والدخول علي المبني الجديد ل GIS بدال من الربط المؤقت علي نهايات AIS بنظام تسليم المفتاح