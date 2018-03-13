ننشر مسودة قانون التأجير التمويلي والتخصيم بعد موافقة مجلس الدولة

المشروع وضع تعريفات محددة للنشاطين.. وسمح للشركات بممارسة التأجير التشغيلى أعطى الحق لشركات وجمعيات المتناهى الصغر تقديم خدمات التأجير التمويلى ياسمين فواز وأحمد الدسوقى حصلت "المال" على المسودة النهائية لمشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإقراره…

المشروع وضع تعريفات محددة للنشاطين.. وسمح للشركات بممارسة التأجير التشغيلى

أعطى الحق لشركات وجمعيات المتناهى الصغر تقديم خدمات التأجير التمويلى

ياسمين فواز وأحمد الدسوقى



حصلت “المال” على المسودة النهائية لمشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإقراره من قبل مجلس الدولة وإرساله للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب التى أعلنت مؤخرًا الانتهاء من مناقشة مواد التأجير التمويلى، تمهيدا لإدراجه بالجلسة العامة، عقب الانتخابات الرئاسية.

ويضم المشروع 84 مادة، مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار، وعددها 4 مواد اصدار تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.

وجمع مشروع القانون بين نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى إطار قانونى واحد لكونهما من أدوات التمويل المالى غير المصرفى لخدمة النشاط الاقتصادى سواء عبر توفير التمويل اللازم لحصول المنشآت على احتياجاتها من الأصول الرأسمالية المطلوبة للنشاط دون أن تطلب سداد كامل ثم الشراء عبر التأجير التمويلى أو من خلال توفير السيولة النقدية عبر التخصيم لتوفير رأس المال العامل.

وتناول مشروع القانون تعريف التأجير التمويلى والتخصيم بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية وخضوعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أوضح التعريفات للمصطلحات المستخدمة فى ممارسة نشاطى التأجير والتخصيم وتوحيد المفاهيم.

وحدد مشروع القانون العمليات التى لا تعد تأجيرا تمويليا مثل التأجير التشغيلى، كما سمح للشركات بالتأجير التشغيلى حال رغبيها فى ذلك.

ونظم كيفية قيد عقود التأجير التمويلى بالسجل الموجود بالهيئة والأطراف التى يحق لها القيد فى هذا السجل.

وسمح للشركات والجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء ضوابط الهيئة الأمر الذى سيعزز من الشمول المالى الذى تصبو إليه الدولة، ووضح القانون كيفية تكوين اتحادات لكل نشاط من النشاطين أو كليهما، كما حدد العقوبات حال وقع مخالفات.

وإلى نص مسودة القانون النهائية:



































































