ننشر مؤشرات سوق التأمين العمانية بنهاية العام المالي 2020 (جراف)

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، تقريرها السنوي لعام 2020، ومؤشرات سوق التأمين للعام المالي 2019/2020.

ووفقًا للبيانات الرسمية- حصلت المال علي نسخة منها- إنخفض إجمالي الأقساط المباشرة بنسبة 4.3% في 2020 لتصل الي 465.9 مليون ريال تقريبًا، مقابل 486.6 مليون ريال في العام السابق 2019.

وإنخفض إجمالي الأقساط المباشرة للتأمين العام بنسبة 3.2% لتصل إلي 412.1 مليون ريال، في 2020، مقابل 425.9 مليون ريال، في نهاية 2019 ، فيما إنخفض إجمالي الأقساط المباشرة لفرع التأمين علي الحياة بنسبة 11.4% لتصل الي 53.8 مليون ريال تقريبًا، مقابل 60.7 مليون ريال، خلال عامي المقارنة 2020 و2019 علي التوالي.

من ناحية أخري ، إستحوذ فرع التأمين الصحي ، علي النسبة الأعلي من إجمالي الأقساط المباشرة ، لشركات التأمين الوطنية، بما يلامس 36% ، فيما جاء فرع تأمين السيارات أو المركبات في المركز الثاني، بنسبة 25%.

في سياق متصل، إنخفضت التعويضات العامة المدفوعة من شركات التأمين بعمان في 2020، بنسبة 10.8% لتصل الي 289.6 مليون ريال، مقابل 324.6 مليون ريال في العام المالي السابق 2019.

من ناحية أخري، كشفت بيانات هيئة سوق المال العمانية، عن إرتفاع إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين التكافلي، بنسبة 1.1% لتصل الي 64.9 مليون ريال تقريبًا، في نهاية 2020، مقابل 64.2 مليون ريال في العام السابق 2019.

ويمثل رصيد أقساط شركات التأمين العاملة وفق النظام التكافلي، في السوق العمانية 14% تقريبًا فيما تستحوذ شركات التأمين العاملة وفق النظام التقليدي أو التجاري علي النسبة المتبقية والتي تمثل النصيب الأكبر.

ووفقًا للبيانات الرسمية، إنخفضت إجمالي الأقساط المباشرة لفرع التأمين العام ، بالشركات التكافلية لتل الي 52.7 مليون ريال، في 2020، مقابل 54.7 مليون ريال في العام السابق 2019.

الجراف التالي، يوضح أبرز مؤشرات سوق التأمين العمانية في 2020 مقارنة بالعام السابق 2019.

الجراف التالي، يوضح نسب الإنخفاض في بعض مؤشرات سوق التأمين العمانية في 2020 مقارنة بالعام السابق 2019.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري من الأقساط المباشرة ، بسوق التأمين العمانية في 2020.