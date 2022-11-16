ننشر قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإعادة الانتخابات على مقعد رئيس نادي سموحة

قرر المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إلغاء انتخابات نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، وقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخاب مجلس إدارة نادي سموحة والصادر من اللجمة الأولمبية المصرية برقم 423 في 3 نوفمبر من العام الماضي، وذلك تنفيذا لأحكام الباب العاشر من اللائحة المالية الموحدة الصادرة بالقرار رقم 159 لسنة 2021.

ونص قرار اللجنة في مادته الثانية على إحالة الموضوع إلى الجهة الإدارية المركزية لإعمال شئونها في ضوء أحكام الباب العاشر من اللائحة المالية الموحدة الصادرة بالقرار رقم 159 لسنة 2021.

وفي هذا الصدد أكدت اللجنة على إلغاء انعقاد الجمعية العمومية، والتي تأجلت مؤخرا ليتم عقدها يوم 25 نوفمبر المقبل.

قرار اللجنة الاولمبية المصرية

وكانت اللجنة العليا الخاصة بانتخابات نادي سموحة قد أعلنت فوز وليد عرفات بمنصب رئيس النادي، وفى المقابل فاز عمر الغنيمي على مقعد النائب، كما فاز بمناصب العضوية أحمد عجلان، رامي فتح الله، أشرف مختار، أحمد العدلي، ماهينور سامح.

وفي نفس الصدد أعلن رجل الاعمال السكندري، محمد فرج عامر انتخابه كرئيس لنادي سموحة، والذي كان الرئيس الاسبق للنادي.

وأكد ” عامر ” في تصريحات له على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهدف من ترشحه إعادة كيان نادي سموحة لما كان عليه، ولم شمل النادي الاساسي بالإسكندرية.

فيما كشف وليد عرفات رئيس نادي سموحة عن اندهاشه من قرار إعادة انتخابات نادي سموحة على منصب الرئيس، مؤكدًا أن النادي سيدخل في نفق مظلم.

وقال عرفات في تصريحات صحفية له أمس الأول “فوجئت بتأجيل الجمعية العمومية في نادي سموحة، بعد أن قمنا بتجهيز كل شىء، وكانت التكلفة حوالي مليون جنيه”.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة أخطرتنا بالدعوة لانتخابات على منصب الرئيس، وهو ما أثار غضب إدارة نادي سموحة، كما أثار عدة تساؤلات”.

وفي 5 نوفمبر الجاري وافق رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة على تخصيص 43 فدانا لصالح النادي الأهلي ، والتي كان قد تم تخصيصها لصالح نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية.

وحسب منشور صادر عن جهاز مدينة العلمين الجديدة، فقد تم تخصيص نفس المساحة بنفس الموقع لصالح النادي الأهلي، وبنفس الشروط والضوابط المالية والواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العام للتنمية العمرانية رقم 145 في 12 أكتوبر من عام 2020.

كما يتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات وفقا للقواعد المقررة بذات الشأن ، كما تم اعفاء نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية من تطبيق الفقرة السادسة الواردة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 145 في أكتوبر 2020 في ضوء عدم طرح القطعة وفقا لآليات الموقع الالكتروني.

وتقع القطعة التي تم تخصيصها للنادي الاهلي بمساحة 43 فدانا على طريق الـ C4 بمدينة العالمين الجديدة.

وتقع القطعة أيضا ضمن مشروع «سانتوريني العلمين» المملوك لشركة سموحة العلمين برئاسة محمد فرج عامر، على مساحة 133 فدانا.

وكانت قد وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت في ديسمبر 2020 على تخصيص 133 فدانا لصالح شركة «سموحة العلمين» في مدينة العلمين الجديدة، منها 43 فدانا لنادي سموحة الرياضي الذي تم إلغاء التعاقد معه بسبب عدم اتخاذ الاجرءات اللازمة للحفاظ عليها، فيما سيكون الباقي لإنشاء مشروع عمراني متكامل تحت مسمى «سانتوريني»، باستثمارات تقارب 1.8 مليار جنيه.

وفي أكتوبر الماضي قرر مجلس ادارة نادي سموحة عرض التنازل عن أرض النادي بمنطقة العلمين الجديدة، على الجمعية العمومية خلال نوفمبر المقبل.

ومن المعروف ان أرض نادي سموحة تقع ضمن مشروع شركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية، والتي بدأت في الأعمال الإنشائية فى مشروعها سانتورينى العلمين، وذلك بعد الحصول على الرخص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونشرت «المال» فى ديسمبر عام 2020، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 133 فدانًا لصالح شركة «سموحة العلمين» فى مدينة العلمين الجديدة، منها 43 فدانًا لنادى سموحة الرياضى، والباقى لإنشاء مشروع عمرانى متكامل تحت مسمى «سانتورينى»، باستثمارات تفوق 6 مليارات جنيه، فى حين أن القيمة الإجمالية للأرض بلغت حوالى 1.350 مليار جنيه.

وأكدت المصادر لـ” المال ” وقتها أن رجل الأعمال فرج عامر، رئيس شركة «سموحة العلمين»، تعهد بالاستمرار فى إنشاءات فرع نادى سموحة فى العلمين الجديدة، حتى بعد مغادرته منصب رئاسة النادى، وسط اتجاه لتحمل الشركة كل تكاليف الإنشاء التى ستفوق مليار جنيه، يتم بعدها تسليمه لقيادات النادى.

ولفتت المصادر إلى أن فكرة مشروع سانتورينى العلمين تقوم على إنشاء مدينة سكنية رياضية، نواتها فرع نادى سموحة، ويحيط به مجموعة من العمارات السكنية، وبالتالى فالأساس فى المشروع هو فرع النادى، والذى لا بديل عن تنفيذه.

ومؤخرًا أعلن فرج عامر عن بيع 70% من إجمالى الوحدات السكنية بمشروع «سانتورينى»، كما أوضح أن أعضاء نادى سموحة حاجزى المرحلة الأولى من الوحدات سوف تتم محاسبتهم بأسعار التكلفة الحقيقية دون أى مكاسب أو أرباح نهائيًا، وجارٍ حساب التكلفة حاليًا.

ويقع كومباوند سموحة العلمين بقلب مدينة العلمين الجديدة وبجوار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمنطقة التراثية والأبراج الأيقونية ودار الأوبرا، كما يقع نادى سموحة بقلب سانتورينى، ويتميز النادى بوجود ملاعب متعددة للألعاب الجماعية والفردية وحمامات سباحة متعددة بها حمام سباحة أوليمبى.

وقال «عامر» إن سموحة العلمين «سانتورينى» تعاقدت مع شركة عالمية فرنسية للصيانة والحفاظ على المستوى المتميز للمدينة، وتدرس حاليًا عرض تقديم خدمة فندقية لمن يرغب كخدمة إضافية بالطلب، باعتبارها من أهم المشروعات التى ستقام على أرض العلمين لتنضم لإحدى مدن الجيل الرابع.

ولفت إلى أن سعر بيع المتر فى «سانتورينى» يبلغ 12.650 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المبانى عليها تأتى بنسبة %14 من إجمالى مساحتها، وسيتم البدء بأول 15 برجًا سكنيًا، مُعلنًا بأنه سيتم مد فترة التقسيط بالوحدات لمدة أطول، وبقيمة 10% زيادة فى الأسعار.