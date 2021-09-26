اقتصاد وأسواق

ننشر قرار «الجمارك» بنقل 226 من المنتدبين لوظائف إلى المنافذ الجمركية (مستند)

ضمن خطة مصلحة الجمارك لزيادة عدد الموظفين بالمنافذ الجمركية
السيد فؤاد 8:44 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 8:44 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

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أصدرت الإدارة المركزية للموارد البشرية بمصلحة الجمارك القرار رقم 1291 لسنة 2021 بنقل عدد 226 موظف منتدب للعمل بالمصلحة بالجهة والمستوى الوظيفي الموضحان قرین اسم كـلا منهم للعمل بمصلحة الجمارك بصفة نهائية وذلك في ضوء التأشير رقم (18) و (21) من التأشيرات العامة للعام المالي ۲۰۲١- ۲۰۲٢ وعلی درجات شاغرة بالمصلحة وطبقا للكشوف المرفقة بعدد 11 كشف .

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ووجهت مصلحة الجمارك الموظفين المنتدبين الواردة أسماؤهم بالقرار سرعة تقديم الأوراق المطلوبة داخل ملف الخدمة المقدم للجمارك .

وتتضمن الأوراق المطلوبة، ملف الخدمة، والذي يحتوي على قرارات التعيين والترقية وضم المدة إن وجد والعلاوات الدورية وغيرها، بالإضافة إلى ملف المعاش به شهادة الميلاد والمؤهل والتجنيد وصحيفة الحالة الجنائية والقومسيون الطبي وإقرار المستفيدين وبيان الحالة الاجتماعية وبيان يؤخذ من كل عامل وصورة البطاقة الشخصية والاستمارة ١٣٤ ع ح والتي يكون بها تدرج المراقب من بداية التعيين حتي النقل للجمارك، واستلام العمل بالجمارك.

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كما تشمل المستندات ملف الأجور المتغيرة، وملف تقارير الكفاية، وملف الذمة المالية، وملف الأجازات.

وتقوم مصلحة الجمارك بتنفيذ خطة لزيادة عدد المعينين بها، وذلك بعد الشكاوى من قبل السوق الملاحي والتجاري من نقص الموظفين بالمنافذ الجمركية المختلفة، خاصة أن زيادة عدد الموظفين يعمل على تخفيض زمن الافراج الجمركي على البضائع المختلفة.

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بقلم السيد فؤاد

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