ننشر قائمة الخمس الكبار بسوق التأمين الأردنية في النصف الأول من العام (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

إستحوذت خمس شركات، بسوق التأمين الأردنية ، علي 46% من إجمالي الأقساط المكتتبة علي مستوي السوق، في النصف الأول من العام الجاري 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية يونيو الماضي- ، بقيمة 140.7 مليون دينارأردني، فيما توزعت النسبة الباقية البالغة 54% علي باقي الشركات، البالغ عددها 19 شركة.

قائمة الشركات الخمس الأعلي في حصيلة الأقساط المباشرة

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن ، الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تضم قائمة الشركات الخمس، كلًا من الشرق العربي للتأمين ” gig”، و”التأمين الأردنية” ، و”سوليدرتي- الأولى للتأمين” ، بالإضافة الي “الشرق الأوسط للتأمين” و” النسر العربي للتأمين”.

وبلغ نصيب شركة الشرق العربي للتأمين “gig” من الأقساط المكتتبة، في السوق الأردنية، بنهاية يونيو من العام الجاري 37.3 مليون دينار ، مقابل 30.2 مليون دينار تقريبًا لصالح شركة التأمين الأردنية، فيما حلت شركة سوليدرتي- الأولي للتأمين، في المركز الثالث، بين قائمة الكبار الخمس، بأقساط مكتتبة بلغت 23.5 مليون دينار تقريبًا، تلتها شركة الشرق الأوسط للتأمين، بحصيلة أقساط مكتتبة بلغت 20.7 مليون دينار تقريبًا ، وأخيرًا 19 مليون دينار تقريبًا لصالح شركة النسر العربي للتأمين.

3 % نسبة الإنخفاض في الحصيلة الكلية لسوق التأمين الأردنية في النصف الأول من العام الحالي

ووفقًا للنتائج الإجمالية الاولية لسـوق التـأمين الأردنية، الصادرة عن دائرة الدراسات والتدريب في الاتحاد الاردني لشركات التامين- إنفردت بها المال- إنخفضت إنخفاض الأقساط المكتتبة، بنسبة 3% في النصف الأول من العام الحالي 2020 – بداية من يناير حتي نهاية يونيو الماضي-، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

ووفقًا للنتائج الأولية لقطاع التأمين الأردني – حصلت المال علي نسخة منها- بلغت حصيلة الأقساط المكتتبة في النصف الأول من العام الحالي، 306.4 مليون دينار أردني، مقابل 315.9 مليون دينار، أقساط مكتتبة في النصف الأول من 2019 ، بإنخفاض قيمته 9.5 مليون دينار.

ووفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي المصري، يصل قيمة الدينار الأردني إلي 22.52 جنيه.

181.9 مليون ريال إجمالي فاتورة التعويضات المُسددة بالسوق الأردنية

في سياق متصل، إنخفضت فاتورة التعويضات المُسددة، بسوق التأمين الأردنية- والتي تضم 24 شركة- لتصل الي 181.9 مليون دينار، في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 232.1 مليون دينار، تعويضات مسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بإنخفاض قيمته 50.2 مليون دينار تقريبًا، بنسبة 21.6%.

ومن المعروف ، أن الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تم تأسيسه عام 1989 ، ويمتد تاريخه الى عام 1956 ، باعتباره وريث الجمعية الأردنية لشركات التأمين ، والإتحاد مؤسسة ذات طابع مهني من أكبر الكيانات المهنية في الأردن نظراً للدور الكبير والمتعدد الذي يقوم به ، ويضم في عضويته كافة شركات التأمين في الأردن ، البالغ عددها 24 شركة ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ويعمل وفق نظام رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته الصادر بإرادة ملكية سامية في أكتوبر 2008 والذي ألغى بموجبه نظام رقم (30) لسنة 1989 الذي صدر في يونيو 1989.

الجراف التالي، يوضح أكبر خمس شركات تأمين ، في السوق الأردنية، من حيث الحصة السوقية في الأقساط المكتتبة، في النصف الأول من العام الجاري 2020.