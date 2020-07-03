ننشر قائمة الخمس الكبار بسوق التأمين الأردنية حتي نهاية مايو (جراف)

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

إستحوذت خمس شركات، بسوق التأمين الأردنية ، علي 45.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة علي مستوي السوق، بنهاية مايو من العام الجاري 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية مايو الماضي- ، بقيمة 113.8 مليون دينارأردني، فيما توزعت النسبة الباقية البالغة 54.5% علي باقي الشركات، البالغ عددها 19 شركة.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن ، الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تضم قائمة الشركات الخمس، كلًا من الشرق العربي للتأمين ” gig”، و”التأمين الأردنية” ، و”سوليدرتي- الأولى للتأمين” ، بالإضافة الي “الشرق الأوسط للتأمين” و” النسر العربي للتأمين”.

الشرق العربي تتصدر بـ 37.1 مليون دينار

وبلغ نصيب شركة الشرق العربي للتأمين “gig” من الأقساط المكتتبة، في السوق الأردنية، بنهاية مايو من العام الجاري 37.1 مليون دينار تقريبًا، مقابل 25.1 مليون دينار تقريبًا لصالح شركة التأمين الأردنية، فيما حلت شركة سوليدرتي- الأولي للتأمين، في المركز الثالث، بين قائمة الكبار الخمس، بأقساط مكتتبة بلغت 19.2 مليون دينار تقريبًا، تلتها شركة الشرق الأوسط للتأمين، بحصيلة أقساط مكتتبة بلغت 16.3 مليون دينار تقريبًا ، وأخيرًا 16.2 مليون دينار تقريبًا لصالح شركة النسر العربي للتأمين.

7.9 % نسبة الإنخفاض في الأقساط الكلية لسوق التأمين الأردنية نهاية مايو

ووفقًا للنتائج الإجمالية الاولية لسـوق التـأمين الأردنية، الصادرة عن دائرة الدراسات والتدريب في الاتحاد الاردني لشركات التامين- إنفردت بها المال– إنخفضت حصيلة الأقساط المكتتبة للشركات العاملة في السوق، البالغ عددها 24 شركة، بنسبة 7.9% لتصل الي 250.1 مليون دينار أردني بنهاية مايو الماضي، مقاب 271.4 مليون دينار، أقساط مكتتبة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وفي المقابل، شهد مؤشر التعويضات المسددة- أو المدفوعة- إنخفاضًا نسبته 27.8% ليصل الي 144.6 مليون دينار، مقابل 200.3 مليون دينار خلال فترتي المقارنة.

ومن المعروف ، أن الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تم تأسيسه عام 1989 ، ويمتد تاريخه الى عام 1956 ، باعتباره وريث الجمعية الأردنية لشركات التأمين ، والإتحاد مؤسسة ذات طابع مهني من أكبر الكيانات المهنية في الأردن نظراً للدور الكبير والمتعدد الذي يقوم به ، ويضم في عضويته كافة شركات التأمين في الأردن ، البالغ عددها 24 شركة ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ويعمل وفق نظام رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته الصادر بإرادة ملكية سامية في أكتوبر 2008 والذي ألغى بموجبه نظام رقم (30) لسنة 1989 الذي صدر في يونيو 1989.

الجراف التالي، يوضح أكبر خمس شركات تأمين ، في السوق الأردنية، من حيث الحصة السوقية في الأقساط المكتتبة، بنهاية مايو من العام الجاري 2020.