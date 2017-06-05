ننشر عدد الشركات المسموح لها التصويت في انتخابات البورصة

مصطفى طلعتنشرت البورصة المصرية، على موقعها الإلكتروني، منذ قليل، بياناً يضم جميع الشركات التي لها حق التصويت واختيار مقعد الشركات المقيدة في انتخابات مجلس إدارة البورصة.واحتوى البيان على 215 شركة لهما حق التصويت لاختيار ممثل الشركات المقيدة، والتي يفوق رأسمالها 25 مليون جنيه، في حين احتوى جدول أ

مصطفى طلعت

نشرت البورصة المصرية، على موقعها الإلكتروني، منذ قليل، بياناً يضم جميع الشركات التي لها حق التصويت واختيار مقعد الشركات المقيدة في انتخابات مجلس إدارة البورصة.

واحتوى البيان على 215 شركة لهما حق التصويت لاختيار ممثل الشركات المقيدة، والتي يفوق رأسمالها 25 مليون جنيه، في حين احتوى جدول أخر يضم 27 شركة رأسمالها اقل من 25 مليون جنيه، لاختيار الممثلين عن مقعد بورصة النيل، والذي تم استبعاد جميع المتقدمين إليه.

وكشفت إدارة البورصة، اليوم الإثنين، عن أسماء المقبولين للترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة، في دورته الجديدة، حيث بلغ عددهم 10 مرشحين، في حين تم استبعاد 9 اخرين، منهم 4 مرشحين على مقعد بورصة النيل، وذلك بعد فرزها من قبل اللجنة المشكلة للانتخابات.

يشار إلى أنه تم غلق باب التقدم للانتخابات، الخميس الماضي، وتستعد البورصة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة يوم 22 يونيو الحالي، الذى يوافق الأيام الأخيرة لشهر رمضان، وذلك بعد إعلان وزارة الاستثمار عن الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.