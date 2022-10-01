ننشر طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة بتحديث وميكنة كل خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر؛ لمساعدة المواطنين في الوصول للخدمة بأسهل طريقة وأسرع وقت، وأبرزها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد للشهر الحالي.

تأتي تلك الخدمة ضمن خدمات أخرى أطلقتها وزارة الكهرباء عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، والتى تضم عددًا كبيرًا من الخدمات الأخرى، ما يساعد المشترك في الحصول على إجابة عن أية أسئلة لحفظ الوقت والجهد على المواطن المصري دون الحاجة للذهاب للشركة والتخفيف عنهم.

عداد الكهرباء

يُذكر أن المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء تم إطلاقها خلال عام 2020، أثناء جائحة كورونا، وهو ما يمكّن المواطن من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، بدلًا من الذهاب للشركة أثناء أزمة فيروس كورونا؛ بهدف الحد من الاكتظاظ والازدحام داخل الجهات الحكومية.

وترصد المال في التقرير التالي كيفية الاستعلاك عن فاتورة الكهرباء برقم العداد:

يجب على المشترك الاستعلام عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، اتبع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت

يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة يختار المشترك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

وفي الخطوة الرابعة يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها “الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقم- رقم العداد المكون من 10 أرقام”.

ويقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.

وأعلنت وزارة الكهرباء أن عدد مشتركي الكهرباء في مصر بلغ 38 مليون مشترك، وهناك نسبة كبيرة تحصل على الدعم، لافتًا إلى أن الوزارة تملك 7 شرائح مختلفة، ومن يتمتع بالدعم الأقل من 650 كيلووات، والأعلى يدفع الاستهلاك الحقيقي بدون دعم.