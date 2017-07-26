ننشر شكوى كابو من أزمة تفويضات انتخابات البورصة

أسماء السيدتقدمت شركة "النصر لصناعة الملابس الجاهزة – كابو" بشكوى رسمية للجنة الشكاوى في البورصة المصرية ظهر اليوم الأربعاء، اعتراضًا على ما حدث من مخالفات يوم الاثنين الماضي في انتخابات الجولة الثانية للبورصة التي عقدت لاختيار ممثلي الشركات المقيدة.وأوضحت الشركة أن المخافات تضمنت دخول شخص

أسماء السيد

تقدمت شركة “النصر لصناعة الملابس الجاهزة – كابو” بشكوى رسمية للجنة الشكاوى في البورصة المصرية ظهر اليوم الأربعاء، اعتراضًا على ما حدث من مخالفات يوم الاثنين الماضي في انتخابات الجولة الثانية للبورصة التي عقدت لاختيار ممثلي الشركات المقيدة.

وأوضحت الشركة أن المخافات تضمنت دخول شخص ادعى أنه مفوض عنها وقام بالتصويت دون علمها.

وحصلت “المال” على نسخة من نص الشكوى المقدمة، والتى نصت على أن ” (محمد طلبة) هو المفوض الوحيد من قبل الشركة للإدلاء بالتصويت عنها، مطالبةً بضرورة إرسال البورصة صورة من المفوض الذى صوت باسمها دون علمها”.

وأكدت كابو في نص الشكوى بأنها غير مسؤلة عن ما حدث ولا علاقة لها بأي مفوض آخر بخلاف المفوض الرئيسي .

يُذكر أن الأزمة بدأت بوصول محمد طلبة المفوض عن الشركة بالانتخاب لمقر انتخابات البورصة، وتقديمه الدعوة للجنة المشرفة للدخول للتصويت، ليكتشف أنه قد تم التصويت باسم الشركة مسبقًا، وهو ما زاد دهشته لأنه المفوض الوحيد من قبل كابو.

وجاء التصويت باسم «منة الله يوسف» التى قدمت تفويضًا مزورًا – على حد قول الشركة – بإمضاء رئيس شركة “كابو” وحصولها على ختم بيضوى قديم وعمل تفويض مطبوع وتقدمها للتصويت.

وأنهت البورصة المصرية انتخابات عضوية مجلس إدارتها مساء الإثنين الماضي في جولة ساخنة، فاز فيها كل من «هاشم السيد»، الرئيس التنفيذى لشركة المصريين للإسكان عن مقعد الشركات المقيدة، وأحمد بهاء الدين شلبى، العضو المنتدب لشركة إم بى للهندسة، عن مقعد شركات بورصة النيل.

نص الشكوى:



