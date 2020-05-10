اتصالات وتكنولوجيا

ننشر شكاوى عملاء الإنترنت الثابت في الربع الأول من 2020

لشركات الاتصالات الأربعة
محمود جمال 10:05 م, الأحد, 10 مايو 20 10:05 م, الأحد, 10 مايو 20

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حدد جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى عملاء خدمات الانترنت الثابت خلال الربع الأول من 2020 على صعيد شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر.

وقال الجهاز إنه تلقي نحو 4780 شكوى من عملاء فودافون بشأن خدمات الإنترنت الأرضي 40% منها يتعلق بحجز خط دون إتمام التعاقد و17% لإلغاء الخط و 14% خدمة العملاء و 10% انقطاع الخدمة و 8% جودة الخدمة نفسها ، علما بأن وقت حل الشكوى يصل إلى 3.4 أيام.

كما استقبل 3709 شكوى من عملاء أورنج 25% منها يتعلق بانقطاع الخدمة، و19% لجودة الخدمة، و18% حجز الخدمة بدون تعاقد، و9% لتوصيل الخدمة، و8 لإلغاء الخدمة، بمتوسط وقت استجابة 3.7 أيام.

وتلقى 2414 شكوى من عملاء اتصالات مصر 78% منها تتعلق بحجز خط دون إتمام التعاقد، و6% لحساب الاستهلاك، و4% لإلغاء الخدمة، و2% لتوصيل الخدمة ومثلها لخدمة العملاء.

على صعيد آخر، بلغ عدد شكاوى عملاء المصرية للاتصالات 12433 شكوى 40% منها تتعلق بجودة الخدمة و28% لانقطاع الخدمة و10% لإلغاء الخدمة، و 5% للاستهلاك، و7% توصيل خدمة جديدة بمتوسط وقت استجابة 6.2 يوم.

واعتمد الجهاز على قياسات كل 100 ألف مشترك لكل شركة من عملاء شركات المحمول الأربعة في مصر.

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بقلم محمود جمال

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