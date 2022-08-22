ننشر خطوات التأكد من العداد قبل سداد فاتورة الكهرباء

نشر الموقع الرسمي لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أبرز طرق اختبار عداد الكهرباء للتأكد من سلامة فاتورة الكهرباء قبل إصدار فاتورة شهر سبتمبر والتى تتضمن استهلاك شهر اغسطس الجاري.

وتنشر المال التفاصيل الكاملة للتأكد من سلامة العداد وفاتورة الكهرباء وحتى لا تحدث أي خطأ في فواتير الاستهلاك لشهر أغسطس.

عدادات كهرباء مسبقة الدفع

وتنصح الشركة بضرورة التأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سدادها لضمان صحتها وسداد قيمة الاستهلاك الفعلى فقط، ومن بين طرق التأكد من صحة الفاتورة هو التأكد من سلامة عداد الكهرباء لضمان إصدار فاتورة سليمة.

وفيما يلى بعض خطوات التأكد من سلامة عداد الكهرباء:

1 – افصل كل أجهزة المنزل من خلال نزع الفيش وليس مفاتيح اللوحة.

2 – سجل قراءة العداد عند الفصل.

3 – سجل قراءة العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل.

4 – وإذا كانت القراءة ثابتة فهذا يعنى أن العداد سليم، وإذا تغيرت القراءة ينصح بالتوجه لشركة الكهرباء لطلب فحص العداد معمليًا.