ننشر خطة عمل لجنة الصناعة في البرلمان خلال دور الانعقاد الجاري

طرحت لجنة الصناعة في البرلمان عددا من التوصيات خلال اجتماعها أمس الأحد ، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي

‏وجاءت علي رأس التوصيات أن المجموعة الاقتصادية مسئولة مسؤولية كاملة عن اقتصاد البلد بأكملها أي أن المسؤولية لا تقع على وزارة بعينها بل وزراء المجموعة الاقتصادية جميعا، ‏و جاءت التوصية الثانية بتقسيم القطاعات والصناعات على كل نائب لفحص أزمات ومشاكل كل قطاع وكل صناعة وعرض الحلول على اللجنة خلال الاجتماعات القادمة.

‏وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة أن لدينا امران مهمان خلال دور الانعقاد الحالي أحدهما يتمثل فى الانتهاء من قانون الصناعة الموحد و الآخر فى تفعيل دور اللجنة في الزيارات الميدانية.

واكد خلال اجتماع اللجنة ‏ان هناك مجموعة من الإجراءات الخاصة لتحفيز قطاع الصناعة لمضاعفة الصادرات ، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة ومنها تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة و تفعيل آليات الرقابة على الواردات، و تفعيل دور ‏المراكز التكنولوجية وتيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعيةو تفعيل لجان الفحص المشترك للموانئ وتعميم منظومة القطن على مستوى الجمهورية ودعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء

‏وأضاف انه بداية من الأسبوع القادم يتم استدعاء الوزراء المختصين لحل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة وطلبات النواب و سؤالهم عن ما يقدمونه للصناعة بجانب عقد جلسات استماع للمستثمرين حول مقترحاتهم فيما يخص قانون الصناعة الموحد

‏ومن جانبه طالب النائب عادل عامر عضو اللجنة، بمناقشةالخريطة الصناعية وان تكون موجودة أمام الأعضاء داخل اللجنة للإطلاع عليها حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على اكمل وجه ، وعلق رئيس اللجنة على حديثه قائلا : طالبنا بالخريطة الصناعية من الحكومة اكثر من مرة و حتى الآن لم نحصل على رد

‏واضاف بأن هناك مجموعة من العبارات المبهمة المتعلقة بالإفراج الجمركي ، ونطالب الجهة المسؤولة التوضيح ، ورد عليه رئيس اللجنة بأنه سيتم استدعاء الوزراء المعنيين فيما يخص الإفراج الجمركي

‏وقال جهاد نصار عضو اللجنة ان مصر بها صناعات جيدة ، والوقت الحالي يشهد انتعاشا بالصناعة رغم الظروف التي يمر بها العالم مشيرا إلى أن بعض القطاعات خاماتها لم تكن موجودة بل هناك مطالب من الخارج للصناعات المصرية التي تنتج مؤخرا وهذا ادي لزيادة التصدير للخارج

وقالت نيفين الكاتب عضو اللجنة ان الصناعة هي سبب رئيسي لنهضة مصر ، ولها دور فعال في استقرار الدولة

وطالبت الكاتب أن يتم تناول كل أزمة ومشكلة للصناعة علي حدة في حضور أصحاب الصناعة والخبراء والوزير المختص ولقي طلب النائبة ترحيب من جميع أعضاء اللجنة