ننشر خطة بيع سيارات الجمارك في مارس المقبل

أحمد شوقي قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية إنه سيتم يوم 13 مارس المقبل عقد مزاد خاص بسيارات وبضائع جمارك ميناء الاسكندرية، كما سيتم في اليوم التالي 14 مارس تنظيم مزاد آخر خاص بميناء السويس؛ لبيع السيارات والبضائع كذلك. وأضاف أنه سيتم يوم 20 مارس تنظيم مزاد علني خاص بجمارك دمياط وأسوا

أحمد شوقي

قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية إنه سيتم يوم 13 مارس المقبل عقد مزاد خاص بسيارات وبضائع جمارك ميناء الاسكندرية، كما سيتم في اليوم التالي 14 مارس تنظيم مزاد آخر خاص بميناء السويس؛ لبيع السيارات والبضائع كذلك.

وأضاف أنه سيتم يوم 20 مارس تنظيم مزاد علني خاص بجمارك دمياط وأسوان ونويبع وسفاجا وبورسعيد والمطار وملاحقه (السبتية- غمرة- العاشر من رمضان)، وسيشمل هذا المزاد كذلك السيارات والبضائع.

وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد الأصناف والطرازات والموديلات التي ستتواجد بهذه المزادات؛ حيث يجري حاليا دراستها بالتنسيق مع الجهات صاحبة هذه المزادات لافتا إلى أن هذه الخطة مرنة وقابلة للتعديل وفقًا للتطورات أو ما تنتهي إليه الدراسات الخاصة بهذه المزادات.

وسيتم يوم 6 مارس المقبل عقد مزاد خاص بجمارك سيارات القاهرة بغرض بيع نحو 100 سيارة.

وأوضح مصدر بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المسئولة عن مزادات سيارات الجمارك أنه تم الانتهاء من تنظيم نحو 12 مزادًا خلال شهر فبراير الجاري من إجمالي 17 مزادًا كان من المستهدف تنظيمهم.

ولفت إلى ان المزادات المنفذة قد شملت سيارات وبضائع جهات حكومية بالوجه القبلي يوم 4 فبراير الجاري، بالإضافة لسيارات وبضائع جهات حكومية بالقاهرة الكبرى يومي 5 و6 فبراير على التوالي، وسيارات وبضائع جمرك السويس والعين السخنة يوم 7 فبراير، ومزاد إسكان بمحافظة الشرقية يوم 11 فبراير، وسيارات وبضائع بجمارك الاسكندرية يوم 12، فضلا عن سيارات هيئة الرقابة الادارية وبضائع جهات حكومية يوم 13، وسيارات وبضائع جمرك بورسعيد ومزاد اسكان بالغربية يوم 14، يوم 18، بالإضافة لمحلات وزارة الاسكان بالبحيرة يوم 18، وسيارات وبضائع هيئة النقل العام والتي تم تنظيمه اليوم.

واستطرد أنه سيتم استكمال خطة مزادات الشهر الجاري والتي تشمل سيارات وعقارات وبضائع، كما سيتم يوم 5 مارس المقبل تنظيم مزاد شامل لهذه العناصر أيضًا بالنسبة لجهات حكومية ووحدات محلية، ومن بينها: بيع فدانين في سرابيوم بمحافظة الاسماعيلية، وهي تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضاف أن هذه المزادات ستعقد في النادي المصري القاهري في عين الصيرة.