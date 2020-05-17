رياضة

ننشر خطة اللجنة الطبية بوزارة الرياضة لعودة منافسات الدوري المصري

من بينها عودة الأندية المصرية بالكامل للتدريبات بشكل طبيعي اعتبارًا من يوم 15 يونيو المقبل
إسلام مصطفى 1:28 ص, الأثنين, 18 مايو 20 1:28 ص, الأثنين, 18 مايو 20

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أصدرت اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة عدة توصيات وخطة كاملة؛ تمهيدًا لعودة منافسات النشاط الرياضي في مصر، وبالتحديد مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كشفت عن موعد عودة النشاط الرياضي في مصر، مُبينًا أنه سيتم فتح الأنشطة تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.

وكانت وزارة الرياضة أصدرت قرارًا بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية مايو الجاري بسبب فيروس كورونا.

وكشف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم، أن الأنشطة الرياضية بالأندية ومراكز الشباب سيتم فتحها تدريجيًا بداية من منتصف شهر يونيو.

وجاءت خطة اللجنة الطبية وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

  • عودة الأندية المصرية بالكامل للتدريبات بشكل طبيعي اعتبارًا من يوم 15 يونيو المقبل.
  • وضع موعد موعد مبدئي باستئناف المباريات الرسمية للمسابقة يوم 15 يوليو.
  • حصول فرق الدوري على فترة شهر لإعداد لاعبيها قبل استئناف المسابقات المحلية مرة أخرى

وأشارت اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة أن قراراتها تُعد استشارية فقط وليست نهائية أو واجبة التنفيذ.

يُذكر أن الأهلي في يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز برصيد 32 نقطة من 18 مباراة، وفي المركز الرابع يأتي الزمالك برصيد 31 نقطة من 16 مباراة.

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بقلم إسلام مصطفى

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