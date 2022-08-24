ننشر خطة «الكهرباء» للاستعداد لقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ

يترأس المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأربعاء وفدا من قيادات الوزارة للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات لجميع الموضوعات الخاصة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP 27 والمستهدف انعقادها في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويرافق عسران خلال الزيارة الدكتور مهندس أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء والتعاون الدولى، والمهندس سامى عرفة أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ولفيف من القيادات التنفيذية بقطاع الكهرباء.

وزارة الكهرباء والطاقة

وقال عسران إن الوزارة تسخر كل إمكانياتها وتعمل بخطى ثابتة قدماً لإنجاز الأعمال المطلوبة وتذليل الصعوبات لكافة الأطراف.

وتستهدف الزيارة مراجعة جميع الإجراءات والأعمال الجارية على أرض الواقع والتحقق من تنفيذ ما أسفرت عنه الاجتماعات المتعددة التي عقدها الدكتور الوزير مع قيادات القطاع والتي حرص من خلالها التأكيد على المتابعة الدائمة والفعالة للاستعدادات لضمان نجاح الحدث العالمى على أرض مصر ، مؤكدا على التعاون المثمر مع كافة أجهزة الدولة.

وسوف يقوم الوفد بزيارة كل المشروعات الجارى تنفيذها وعلى رأسها:

§ محطات الطاقة الشمسية التي ستمد المدينة بطاقة نظيفة خضراء بشكل مستدام من خلال تنفيذ عدد 3 محطات طاقة شمسية قدرة الواحدة 5 ميجاوات بنظام BOO بالإضافة إلى محطة بمطار شرم الشيخ وأخرى بموقع مركز المؤتمرات بقدرة إجمالية 1,27 ميجاوات، بالإضافة غلى ما يتم تنفيذه بالمحطات أعلى أسطح الفنادق.

§ محطة شحن الأتوبيسات بالرويسات بقدرة 12 ميجا فولت أمبير، والتي تستهدف شحن عدد 180 أتوبيسا.

§ عدد 10 محطات لشحن السيارات موزعة على النطاق الجغرافى لمدينة شرم الشيخ.

وفى غطار المجهودات المبذولة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء فقد أشار أبو وردة إلى أنه جار العمل على قدم وساق لحفر ومد كابلات الربط بين محطات الطاقة الشمسية الثلاث وشبكة التوزيع، كما تم الانتهاء من تغذية محطة شحن الأتوبيسات ومحطات شحن السيارات.

ومن المقرر أن ينهى المهندس نائب الوزير زيارته بجولة تفقدية لشبكات الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، للوقوف على مدى كفاءة الشبكة الكهربية، ومراجعة جميع الإجراءات المتخذة لتأمين التغذية الكهربية خلال الحدث والتأكد من الجاهزية الكاملة للشبكة، وكذلك سيقوم سيادته بزيارة مركز المؤتمرات وبعض الفنادق التى سوف تستضيف ضيوف مصر خلال فترة انعقاد المؤتمر.