ننشر حصص الفروع من فاتورة التعويضات المُسددة في سوق التأمين الأردنية بنهاية يوليو (جراف)

إنخفضت فاتورة تعويضات ، تأمين المركبات الشامل ، بنوعيه التأمين الإلزامي والتكميلي، ليصل الي 100.2 مليون دينار تقريبًا، بنهاية يوليو من العام الجاري ، مقابل 140.4 مليون دينار في يوليو 2019 ، فيما شهدت فاتورة تعويضات ومطالبات، التأمين الطبي، إنخفاضًا بنسبة 11.7% بنهاية يوليو 2020 ، مقارنة بيوليو 2019 ، لتصل الي 85.1 مليون دينار، مقابل 96.4 مليون دينار ، خلال فترتي المقارنة.

17.7 % إنخفاضًا بفاتورة مطالبات تأمين الحياة

في سياق موازي، إنخفضت فاتورة المطالبات المُسددة، بفرع تأمين الحياة، لتصل الي 16.7 مليون دينار تقريبًا، في نهاية يوليو 2020 ، مقابل 20.2 مليون دينار، في يوليو 2019 ، بإنخفاض نسبته 17.7%.

من ناحية أخري، إرتفعت فاتورة التعويضات المُسددة، بفرع تأمين الحريق، في السوق الأردنية، لتتجاوز 15.5 مليون دينار، بنهاية يوليو 2020 ، مقابل 11.7 مليون دينار، تعويضات مُسددة ، بنهاية يوليو 2019 ، بإرتفاع نسبته 32.4%.

10.9 مليون دينار تعويضات مُسددة في التأمين البحري

وإنخفضت فاتورة التعويضات المسُددة، بفرع التأمين البحري، بنسبة 4.6% ، لتصل الي 10.9 مليون دينار، مقابل 11.5 مليون دينار تقريبًا، خلال فترتي المقارنة ، أما تأمين الإئتمان، فقد إنخفضت فاتورة تعويضاته المُسددة، بنسبة 38.9 % بنهاية يوليو 2020 ، لتصل الي 719.8 ألف دينار تقريبًا، مقابل 1.2 مليون دينار، تعويضات مُسددة في نفس الفرع، بنهاية يوليو 2019 .

وكشفت “المال” عن نتائج سوق التأمين الأردنية، بنهاية يوليو من العام الجاري، وحققت الشركات – البالغ عددها 24 شركة ، محفظة أقساط مكتتبة ،بلغت 358.3 مليون دينار أردني، في نهاية يوليو 2020 ، مقارنة بـ 368.8 مليون دينار تقريبًا ، في نهاية يوليو 2019 ، بإنخفاض قيمته 10.5 مليون دينار تقريبًا2.8%.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، دائرة الدراسات والتدريب ، بالإتحاد الأردني لشركات التامين ، بلغ رصيد شركات التأمين التكافلي- وعددهم شركتين- ، من الأقساط المكتتبة في نهاية يوليو الماضي ، 42.7 مليون دينار ، مقارنة بـ 42 مليون دينار، هي إجمالي نصيبها من الأقساط المُكتتبة في يوليو 2019 ، بزيادة تصل الي 700 ألف دينار، بنسبة نمو تصل الي 1.6%.

221.6 مليون جنيه إجمالي فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة

في سياق مواز، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات، التي سددتها شركات التأمين، بالسوق الأردنية، 221.6 مليون دينار، في نهاية يوليو من العام الحالي 2020 ، مقارنة بـ 276.8 مليون دينار، تعويضات مٌسددة في يوليو من العام الماضي 2019 ، بنسبة إنخفاض تصل الي 19.9% ، بقيمة 55.2%.

وبلغ نصيب شركات التأمين التكافلي، من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، في نهاية يوليو 2020 ، ما قيمته 24.9 مليون دينار، مقابل 30.2 مليون دينار سددتها نفس الشركات، في يوليو 2019 ، بإنخفاض قيمته 5.3 مليون دينار ، وبنسبة 17.7%.

الجراف التالي، يوضح نصيب فروع التأمين ، من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، بالسوقية الأردنية ، حتي نهاية يوليو من العام الجاري 2020.