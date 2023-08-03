ننشر حركة ترقيات فى عدد من الوظائف القيادية فى «الرى» (مستند)

أصدر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، قرارا بترقيات عدد من العاملين بالهيئات التابعة للوزارة، أهمها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

ونص القرار على تعيين المهندس عماد تاوضروس لوقا للقيام بأعمال رئيس الادارة المركزية لاقليم صرف شرق الدلتا.

كما تم تعيين المهندس محمد صبيح يوسف ابراهيم للعمل مدير عام الادارة العامة لصيانة صرف الاسماعيلية وذلك بالاضافة الى عمله كمدير عام مشروعي السحارة ومسار مصرف المحسمة.

كما تم تعيين المهندسة سالي أحمد عبدالمنعم مدير عام الادارة العامة للمتابعة بالادراة المركزية للتخطيط والمتابعة.

كما شمل القرار تعيين المهندس محمد عيد محمد قاسم للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة لصيانة صرف بورسعيد.

كما تم اصدار القرار رقم 320 لسنة 2023 والخاص بتعيين عددا من الوظائف القيادية لمدة عامين، حيث شمل القرار تعيين المهندس رضا عبدالسلام مدبولي حنفي للعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بزفتي بذات المصلحة، والذي يعمل كبير مهندسين مدني بدوان عام الوزارة.

كما شمل القرار تعيين المهندس ريمون رموي فرج للعمل كرئيس الادارة المركزية لاقليم صرف مصر الوسطى بذات الهيئة بعد ان كان يعمل كبير مهندسين ” مدني ” بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

كما شمل القرار تعيين محمود حمد الله جامع للعمل مدير عام الادارة العامة لصيانة صرف شمال قنا بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

كما شمل القرار تعيين المهندس أحمد مصطفى أحمد للعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري للساحل الشمالي ومطروح بقطاع المياة الجوفية بذات المصلحة.

كما تم تعيين المهندس محمد كامل الدمياطي للعمل مدير عام الادارة العامة لصيانة صرف غرب كفر الشيخ بذات الهيئة، وكان يعمل كبير مهندسين ” مدني ” بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

كما شمل القرار تعيين المهندس علاء خليل محمد رزق للعمل مدير عام الادارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

كما شمل القرار تعيين المهندسة مها عبدالسلام ابراهيم رضوان للعمل مدير عام الادارة العامة لمتابعة بالادارة المركزية للتخطيط والمتابعة بمصلحة الري.

كما تقرر تعيين المهندس أحمد ابراهيم بسيوني عبدالعزيز للعمل مدير عام الادارة العامة لمحطات وطلمبات وسط الوادي الجديد بالداخلة وشرق العوينات بقطاع المياه الجوفية بالهيئة العامة لمشروعات الصرف.

كما تم تعيين المهندسة مها عطوه مديرا عام لادارة الاملاك بقطاع تطوير وحماية نهر النيل بالمركز القومي لبحوث المياه، بالاضافة الى تعيين المهندس أشرف محمد درويش، مدير عام الادارة العامة لتوزيع المياه بقناطر الدلتا.

كما تم تعيين محمد أحمد قاسم مديرا عاما للادارة العامة للموارد المائية والري بشرق الدلتا.