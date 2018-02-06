ننشر حركة الأسهم الهابطة والصاعدة حتى منتصف التعاملات

رجب عزالدينهبطت معظم الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية، خلال جلسة -اليوم الثلاثاء- وحتى منتصف التعاملات، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمصريين.وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وهبط 147 سهمًا من إجمالى 178 سهمًا متداولاً، وصعد 7 وبقى 24 دون تغير.وجاءت أسهم شركات عبر المحيطات للسياحة ومط

رجب عزالدين

هبطت معظم الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية، خلال جلسة -اليوم الثلاثاء- وحتى منتصف التعاملات، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمصريين.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وهبط 147 سهمًا من إجمالى 178 سهمًا متداولاً، وصعد 7 وبقى 24 دون تغير.

وجاءت أسهم شركات عبر المحيطات للسياحة ومطاحن الإسكندرية فى مقدمة الأسهم الأكثر هبوطًا حتى المنتصف، بنسبة 12.5% و10% على التوالى، يليهم أسهم القاهرة الوطنية للاستثمار، والأوراق المالية والعربية للصناعات الهندسية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسب 9.96%، 6.31%، 8.66% على التوالى.

وجاء فى مقدمة الأسهم الناجية من مارثون الهبوط، الدولية للمحاصيل ومصر لصناعة التبريد والتكييف، بنسب ارتفاع 8.36% ،8% على التوالى، يليهم النصر للملابس والمنسوجات، الأهرام للطباعة والتغليف، المنصورة للدواجن بنسب 5.49% و2.25% و0.57% على التوالى.

وهبطت المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.16 % عند مستوى14639 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.83% عند مستوى 835 نقطة.