ننشر توصيات 6 لجان برلمانية بشأن تداعيات فيروس كورونا

رفعت 6 لجان نوعية في البرلمان توصياتها إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في تقارير رسمية بشأن تداعيات فيروس كورونا المستجد لبحثها مع الحكومة والجهات المعنية.

جاء ذلك استجابة لتوجيهات رئيس البرلمان ، لرؤساء اللجان النوعية بالمتابعة السريعة والمستمرة لما يحال إلى اللجان من شكاوى واقتراحات خاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء من النواب أو المواطنين، والانتهاء إلى توصيات بشأن هذه الشكاوى للعرض على رئيس المجلس، وذلك تطبيقا للآلية المرنة للتواصل بين البرلمان والحكومة من خلال رؤساء اللجان النوعية.

ورصدت “المال” في تقريرها التالي أبرز التوصيات التي تم رفعها لرئيس البرلمان والتي جاءت كالتالي:

لجنة الصحة:

أكدت لجنة الشئون الصحية، متابعتها لكل التطورات أولًا بأول مع وزارة الصحة والسكان منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، وكان لها العديد من التوصيات التي تمس القطاع الطبي مباشرة، مما يساعدهم على القيام بدورهم الوطني والحيوي، إضافة إلى التوصيات التي تدخل في نطاق الإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها في بعض المناطق والمحافظات.

ورفعت اللجنة الاقتراحات المقدمة إليها من بعض النواب، والتي تخص مستشفيات العزل بالمحافظات المختلفة، وبعض التحفيزات للقائمين على القطاع الطبي، والتخلص من النفايات الطبية.

وطالبت الحكومة بالتعاقد مع العديد من الأطباء المحالين للتقاعد في مختلف التخصصات، فضلًا عن حل عدد من مشاكل المواطنين في المحافظات المختلفة.

لجنة الاتصالات في البرلمان:

وأوصت لجنة التصالات بزيادة خطوط الخط الساخن لوزارة الصحة لسرعة الرد على استفسارات المواطنين، وتيسير إجراءات تسليم (السيم كارد) لطلاب المدارس.

كما طالبت الحكومة بتعديل مواعيد عمل مكاتب البريد وتوفير عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلي.

الشئون الدينية:

وأوصت لجنة الشئون الدينية بتشديد الرقابة على غلق المساجد والزوايا والمصليات ورفع الآذان من المساجد فقط دون الزوايا والمصليات، والتحذير من استغلال الأزمات لاحتكار السلع.

لجنة التضامن الاجتماعي:

أكدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في تقريرها متابعة اللجنة مع وزارة التضامن الاجتماعي فيما اتخذ من إجراءات من قبل الوزارة وأهمها تطهير وتعقيم دور الرعاية بكل أشكالها (سجون – احداث – مسنين – أيتام) التي كانت بناء على توصيات من اللجنة وسارعت الوزارة في تنفيذها، وكذا تسهيل صرف المعاشات.

وأوضحت اللجنة بنشر الوعي، وتنشيط المبادرات الداعمة للأسر المصرية، وزيادة الدعم النفسي والمجتمعي للمتعافين.

لجنة الشئون العربية:

وأوصت اللجنة بضرورة بالتواصل مع جميع سفراء الدول العربية للاطمئنان على الجاليات المصرية في البلدان العربية ومعرفة مدى الإصابات وما تم اتخاذه من تدابير واجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت اللجنة تواصلها مع وزارة الخارجية فيما يخص الطلبة العالقين بالسعودية (نحو 100 طالب) ونظرا لوقف الدراسة تم التنبيه على الخارجية بالتواصل مع القنصلية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة هؤلاء الطلاب إلى الوطن.

كما شمل تواصل اللجنة مع وزارة الخارجية، ملف الطلبة العالقين في السودان، والذين تم إجلاء حوالي 3000 مصري (طلبة وغير طلبة) إذ أكد السفير تواصله الدائم مع الطلبة والاطمئنان على سلامتهم.

وسيتم استكمال إجراءات عودتهم فور انتهاء الأزمة في ضوء القواعد التي وضعتها جمهورية السودان.

كما طلب رئيس اللجنة من وزارة الخارجية موافاتها بصفة دورية بالحالات المصابة بالفيروس بالجاليات المصرية بالدول العربية.

لجنة النقل في البرلمان:

وأوصت اللجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لحل المشكلات الواردة إليها.

كما أوصت اللجنة بالحرص على التعقيم المستمر للبضائع المستوردة والأرصفة والمواني ومعدات الشحن، فضلًا عن قيامها بحل عدد من مشكلات المواطنين في خصوص تطبيق الحظر.