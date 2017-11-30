ننشر توصيات مؤتمر النواب العموم الأفارقة

نجوى عبد العزيزأصدرت الجمعية العمومية للنواب العموم الأفارقة توصياتها فى ختام فعالياتها بالقاهرة للمؤتمر الثانى عشر، بضرورة وضع دليل استرشادي لتسهيل عملية تبادل تسليم المجرمين وتقديم المساعدات القضائية، ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب.وأعلن النائب العام المساعد المستشار مصطفي سليمان، اليوم الخ

نجوى عبد العزيز

أصدرت الجمعية العمومية للنواب العموم الأفارقة توصياتها فى ختام فعالياتها بالقاهرة للمؤتمر الثانى عشر، بضرورة وضع دليل استرشادي لتسهيل عملية تبادل تسليم المجرمين وتقديم المساعدات القضائية، ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب.

وأعلن النائب العام المساعد المستشار مصطفي سليمان، اليوم الخميس، توصيات إعلان القاهرة في الجلسة الختامية لمؤتمر جمعية النواب العموم الأفارقة، لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وجرائم تمويل الإرهاب.

وأظهرت التوصيات تعهد أعضاء الجمعية بالتعامل والمساعدة القانونية وإعطاء أولوية بشأن تسليم المجرمين والمطالبات القضائية والآليات الأخري التي تدعم التعاون.

وانتهت الجمعية إلى ضرورة إنشاء شبكة تعاون قضائي وإبرام مذكرة اتفاق بين الدول الأعضاء التى من بينها مصر ، والتعاون القضائي في الجرائم المعلوماتية.

واتفق النواب العموم علي التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأن يتم التعامل بين حكومات الدول الأعضاء من أجل توفير المعلومات والمسئوليات.

وقال المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، ونائب رئيس الجمعية، إنهم أعدوا للمؤتمر منذ شهور للتصدي للجريمة المنظمة، ومحاربة تلك الجريمة عالية الخطورة والربح، ما يجعل الحاجة مُلحة لإيجاد تدابير للقضاء على تلك الجريمة.

وأضاف صادق أن الجمعية اتخذت إجراءات مختلفة لمكافحة تلك الجريمة من خلال التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء.