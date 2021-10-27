سيـــاســة

ننشر تقرير تشريعية النواب بشأن تعديلات قانون العقوبات لمواجهة جرائم المعلومات (مستند)

والمقرر عرضها بجلسة الأسبوع المقبل
ياسمين فواز 8:45 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 8:45 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسه المستشار الدكتور حنفي جبالي عددًا من مشروعات القوانين الهامة، ومن بينها تعديل قانون العقوبات لمواجهة جرائم المعلومات.

وحصلت “المال” على النسخة الكاملة لتقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع القانون، والمقرر عرضها بجلسة الأسبوع المقبل.

وكشف التقرير عن أن الهدف من التعديل المقترح تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة، والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

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وانتظم مشروع قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمن التعديل استبدال النص الوارد بالمشروع بنص المادة 80 من قانون العقوبات، لتشديد العقوبة المقررة على مخالفة الأحكام الواردة بها، وإضافة جرائم جديدة وظروف مشددة للجرائم المنصوص عليها فيها.

وتضمن مشروع القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق اعتبارات الردع الخاص للمخالف والردع العام للغير ليحمل كل من يحتمل ارتكابه الجرائم الواردة بالمشروع على الإعراض عن اقترافها.

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وتختص المادة الثانية، بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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