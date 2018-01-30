ننشر تقرير البرلمان بشأن مخالفة إنبي لقرار رئيس الجمهورية

ياسمين فواز:حصلت " المال" علي نسخة من التقرير البرلماني الذي سيتم عرضه علي لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة الخاص بشأن مخالفة شركة "إنبي" لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لعام 2015.ويتناول التقرير الذي تنفرد به " المال" شرح تفصيلي للمخالفة الت

ياسمين فواز:

حصلت ” المال” علي نسخة من التقرير البرلماني الذي سيتم عرضه علي لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة الخاص بشأن مخالفة شركة “إنبي” لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لعام 2015.

ويتناول التقرير الذي تنفرد به ” المال” شرح تفصيلي للمخالفة التي قامت بها الشركة والمتمثلة في إسناد “إنبي” لإحدى الشركات الأجنبية “دوكاب” للمرة الثالثة علي التوالي، أحد أعمالها وآخرها إسناد أعمال توريد المهمات والكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع “تنكات سوميد” بالعين السخنة، في مخالفة صريحة لنص القرار الجمهورى الذي ينص علي التزام الجهات الحكومية والشركات والهيئات الحكومية، أو التي تمتلك فيها الحكومة حصة حاكمة تفضيل وحماية المنتج المحلي في كل تعاقداتها.

و قال د.محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة والتقرير – في تصريحات خاصة – إن المهندس علاء حجازي، نائب رئيس هيئة البترول وعد بالرد في خلال أسبوع علي طلب الإحاطة المقدم بشأن مخالفة شركة إنبي لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لعام 2015، ولكن رغم مرور أكثر من المهلة التي طلبها “حجازي” لم يف بوعده إلي الآن.

وأكد أن البرلمان هو السلطة التشريعية والرقابية وفقا لمادة 1 لقانون 1 سنة 2016 لذلك، حتي وإن كانت التوصية ليست حكم واجب النفاذ، فإن هذه المؤسسة لها صلاحية سحب الثقة في حال المخالفة، وأن المادة 48 تلزم الجهة المختصة بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب.

و أوضح أنه طبقا لما سبق، فإن هيئة البترول ملزمة بالرد علي طلب الإحاطة، خاصة أن هذه هي المرة الثالثة علي التوالي التي تقوم فيها شركة “إنبي” بإسناد أحد أعمالها لإحدى الشركات الأجنبية وآخرها توريد المهمات والكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع “تنكات سوميد” بالعين السخنة.

وأشار إلي أن عملية الإسناد تمت دون أي مفاوضات أو عرض المناقصات المعروضة أمامها من الشركات الوطنية، مما يعد تجاهلا واضحا وصريحا لقرار رئيس الجمهورية وتقزيما لدور الصناعة الوطنية والمحلية.



