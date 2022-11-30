ننشر تقارير «النواب» بشأن 3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول في الصحراء الغربية (مستند)

يناقش مجلس النواب ، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الاسبوع المقبل 3 مشروعات قوانين تشمل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).



كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).



الي جانب مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وفيما يلي تقارير لجان النواب بشأن مشروعات القوانين الثلاثة: