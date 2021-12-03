ننشر تفاصيل 8 مراكز تحكم تنفذها «المصرية لنقل الكهرباء» للتحول للشبكات الذكية

أحدها في بنبان والاخر في العاصمة الإدارية

تنفذ الشركة المصرية لنقل الكهرباء 6 مراكز تحكم للطاقة، في إطار خطتها لتحديث وتطوير شبكاتها والتحول نحول الشبكات الذكية على مستوى الجمهورية ولاستيعاب القدرات التى يتم ضخها بالشبكة القومية للكهرباء.

وتنشر المال تفاصيل تلك المراكز، حيث تتضمن الآتي:

يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث 4 تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية (تحكم القاهرة – تحكم القناة – تحكم الإسكندرية – تحكم الدلتا)، تخدم جميعها حوالى 381 محطة محولات. صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء

هذا ويجرى أيضاً إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية، حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط، والذي يخدم 106 محطات محولات بمنطقة مصر الوسطى.

كما تم الانتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي والذي يخدم 109 محطات محولات بمنطقة مصر العليا، هذا وقد بلغت التكلفة الإستثمارية للمشروعين حوالى 1,3 مليار جنيه .

كما يتم تنفيذ مركز تحكم لمشروع بنبان للكهرباء، ويتم تمويل مركز التحكم من خلال مستثمري محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بحوالي 100 مليون جنيه، وتكون مهمة المركز :

التحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة ، ومراقبة الكمية الكهربية فى محطات الطاقة الشمسية وعرضها فى الزمن الحقيقى .

تجميع بيانات التنبؤ بكميات الطاقة المنتجة من المحطات المختلفة ، و التنسيق بين تشغيل محطات الطاقة الشمسية والمركز القومى للتحكم فى الطاقة.

جار إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية وتم فى ديسمبر 2020 توقيع العقد مع تحالف سيمنس المانيا وسيمنس مصر وحسن علام بإجمالى تكلفة بلغت حوالى 850 مليون جنيه وبمدة تنفيذ 24 شهر من تاريخ التعاقد ،

وقد أثنى الدكتور شاكر على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة، موضحاً انه تم تحسن كافة المؤشرات الفنية والمالية والتجارية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.