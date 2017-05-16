ننشر تفاصيل وتكلفة 9 مستشفيات يفتتحها السيسي خلال أسبوعين

أحمد صبرى



يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوعين القادمين 9 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة فى يوم واحد فى يوم أطلقت عليه وزارة الصحة “يوم الافتتاحات الرئاسية”.



وبحسب مصادر بوزارة الصحة أكدت للمال أن التكلفة الإجمالية لتلك المستشفيات وصلت لـ 915 مليون جنيه، من بينها 3مستشفيات جديدة هى أرمنت التعليمى، وشلاتين المركزى، والقصير المركزى الجديد، وتطوير 6 مستشفيات هى أسوان العام – التأمين الصحي بالفيوم – معهد القلب بمطار إمبابة – العزازي للصحة النفسيّة بالشرقية – طوارئ كفر سعد بدمياط – النساء والتوليد ببورسعيد.



وأضافت المصادر: تستحوذ المحافظات الحدودية على نصيب الأسد فى تلك التطويرات حيث مستشفيان بمحافظة البحر الأحمر وواحدة لكل من أسوان ودمياط وبورسعيد كذلك مستشفي لكل من محافظات الشرقية والفيوم والأقصر.



وسوف نسرد التفاصيل لكل مستشفى

1- مستشفى أسوان العام

كلف تطوير المستشفي وزارة الصحة 140 مليون جنيه وتم إنشاؤها على مساحة 18 ألفا و244 مترا مربعا، مقسم على 6 أدوار بخلاف البدروم والدور الأرضى، بسعة 175 سريراً. ويضم المستشفى 15 عيادة خارجية وصيدلية وقسما للاستقبال والطوارئ، وقسما للعمليات وقسما للغسيل الكلوى به 10 ماكينات، وقسم للمعامل، وقسم للنساء والتوليد، وقسم للعناية المركزة به 24 سريراً، وقسما للأشعة وآخر للأسنان ووحدتى للأسنان وجهاز أشعة بانوراما، وقسما للمناظير، وآخر للعلاج الطبيعى، وقسما للحضانات به 7 للمبتسرين و8 لحديثى الولادة.



2- مستشفى الفيوم للتأمين الصحى



تفقد وزير الصحة نهاية الأسبوع الماضي المستشفى حيث أكد أنها كلفت خزينة الوزارة 38.5 مليون جنيها منها 45 مليون جنية منها 21 للإنشاءات و24 للتجهيزات الطبية وغير الطبية.



ورفعت الوزارة القدرة الاستيعابية للمستشفى من 200 سرير إلى 366 سرير، وتم البدء فى أعمال تطوير المستشفى ورفع كفاءتها فى يونيو 2013 ونسبة الإشغال بها 70% حيث يجرى بها 943 عملية جراحية شهريا ، ويشمل التطوير 12 سرير بالاستقبال و 15 للرعاية ، و13 حضاة للاطفال ، و40 للغسيل الكلوى ، و15 سرير للعمليات



3- مستشفى النساء والولادة التخصصي ببورسعيد

انتهت وزارة الصحة من تطوير المستشفي بداية العام الحالى تمهيدا لإفتتاحها من السيسى بتكلفة ٦٥ مليون جنيه، وتتكون من ٣ طوابق وتحتوي على ١٥ حضانة و ٨ اسرة رعاية مركزة و ٦ اسرة رعاية متوسطة و ٣٦سرير داخلي و وحدة اشعة و ٢ ماكينة غسيل كلوي للاطفال للطوارئ.





4- معهد القلب الجديد بمطار إمبابة

بلغت التكلفة الإجمالية لتطوير مباني المعهد 28 مليون جنيه انشاء و٣٠ مليونً جنيها للتجهيزات وهو الإفتتاح الوحيد الذى سيكون داخل القاهرة الكبرى .



5- مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان

تعتبر صرحا طبيا كبير للطب النفس بمحافظة الشرقية وبلغت تكلفة تطوير المستشفى الإنشائية والتجهيزات 45 مليون جنيه وتضم مبنى للعيادات الخارجية وآخر للإدارة، وعنبرين للرجال والسيدات، و3 ملاعب ومسجد وكافيتريا وحضانة ومطبخ وصالة للطعام، ومبنى لسكن الأطباء.



6- مستشفى أرمنت الجديد

تخدم مستشفي أرمنت الجديد أكثر من 150 ألف مواطن في القري والنجوع بغرب وشرق المدينة وبلغت تكلفة الإنشاءات فيها ١٧٣ مليون جنيه، و77 مليون جنية تكلفة التجهيزات والمعدات، باجمالى تكلفة يتعدي ٢٥٠ مليون جنيه.

وتتكون المستشفي من ٧ طوابق، و١١٢ سرير، و٢٤ سرير عناية مركزة و٧ أسرة للإفاقة، و٢١ سرير للغسيل كلوى، و١٢ حضانة، كما أنها تحتوى على ٤ غرف عمليات كبرى، ويوجد بها ٣ أدوار لسكن الأطباء وتشمل أيضاً وحدة لقسطرة القلب، بالإضافة إلى وحدة CCU، وتم إدراجها لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.



7- طوارئ كفر سعد بدمياط

تكمن أهمية المستشفي فى وقوعها على طريق عام يربط المدينة بالمحافظات المجاورة وتم تطويرها لتكون مستشفي طوارئ للحوادث، بتكلفة تقدر بـ 31 مليون جنيه، تشمل إعادة هيكلة جميع الأقسام بأحدث الأجهزة والمستلزمات، وتركيب شبكات غازات طبية وتكييف مركزى ونفذت إدارة الاشغال العسكرية اعمال تطوير المستشفى وتم تجهيزها مركزيا بأحدث تجهيزات مناقصة برلين عن طريق وزارة الصحة. وتبلغ طاقة المستشفى 59 سريرا مقسمة إلى 38 سرير إقامة بالقسم الداخلى و11 سريرا عناية مركزة و10 سرير استقبال و2 غرفة عمليات كبرى بملحقاتها من التخدير والإفاقة بالإضافة لقسم متكامل للأشعة والمعمل والتعقيم والمغسلة. 8- مستشفى القصير المركزى

تعتبر أول مستشفي بالمدينة التى يبلغ عدد سكانها أكثر من 100الف نسمة وتقع على بعد 140 كيلو متر من مدينة الغردقة وتكلف الإنشاء 86 مليون جنيه، منها 65 مليون جنيه للمباني الإنشائية، و21 مليون للتجهيزات الطبية. ويحتوي المستشفى على 10 أسرة رعاية مركزة، و3 أجهزة تنفس صناعي، و64 سرير داخلي و10 حضانات للأطفال و11 ماكينات للغسيل الكلوي و3 غرف للعمليات وقسم للأشعة يحتوي على أجهزة أشعة عادية ومقطعية و2سونار، بالإضافة إلى 9 عيادات في تخصصات باطنة وجراحة وأطفال وأسنان ونسا وأنف وأذن ورمد ومعمل للتحاليل الطبية، ووحدة للمناظير 9- مستشفي شلاتين المركزى

وتفقد الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أعمال الإنشاءات والتجهيزات النهائية بالمستشفى صباح اليوم ، حيث تبعد حوالي 500 كيلو عن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر تمهيداً لافتتاحها رسمياً من الرئيس خلال الايام القليلة القادمة والتي ستخدم 30 الف مواطن بالمجان.



وبلغت تكلفة المستشفى انشاءات وتجهيزات طبية حوالي 200 مليون جنيه ، وتتكون من طابقين ، بسعة 30 سريراً ، القسم الداخلي يحتوي 18 سرير، و 10 عيادات خارجية وصيدلية وقسم للاستقبال والطوارئ به 5 اسرة فرز و 2 اسرة انعاش و 4 اسرة ملاحظة و سرير عمليات للطوارئ ، وقسم للعمليات به 2 غرفة للعمليات الكبرى و5 اسرة افاقة وقسم للغسيل الكلوي به 3 ماكينة، وقسم للمعامل، وقسم للنساء والتوليد، وقسم للعناية المركزة به 5 أسرة، وقسم للأشعة ، وقسم للحضانات به 7 لحديثي الولادة ، وتضم المستشفى شبكة غازات مركزية بمولد أكسجين بمواصفات عالمية.