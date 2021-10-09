ننشر تفاصيل معدل الخسائر بشركة الدلتا للتأمين وفائض الإكتتاب يقفز لـ 53.8 مليون جنيه

كشفت نتائج أعمال شركة الدلتا للتأمين، عن إرتفاع متوسط معدل الخسارة عن صافي العمليات، لكل فروع التأمين ، لتصل الي 56% في نهاية العام المالي 2020/2021 ، مقابل 50% في العام المالي السابق 2019/2020 ، مقارنة بالمعدل النمطي للسوق البالغ 70%.

ومن المعروف أن معدل الخسائر، هي الفارق بين الخسائر والمكاسب بين الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة، بمعني أن شركة التأمين في حالة سدادها مليون جنيه كتعويض لكل 2 مليون جنيه كقسط محصل، إذًا ستكون نسبة الخسارة 50%.

معني ذلك أن معدل الخسارة ليس مؤشرًا سلبيا، وأن حدوده الأمنة وفقًا لمعايير الإكتتاب السليم تدور حول 70%، بمعني أن شركة التأمين إستطاعت تحقيق ربح فني نسبته 30%.

متي يُعد مؤشر الخسارة خطر؟

معدل الخسارة يُعد مؤشر خطر في حالة واحدة، وهو تجاوزه نسبة الـ 99% ، لأن معني ذلك أن الشركة لم تتمكن من تحقيق ربح فني أو ما يُعرف في التأمين بفائض الإكتتاب أو الربح المحقق من النشاط التأميني وليس من عوائد الاستثمار ، وفي حال تجاوز معدل الخسائر نسبة 99 أو 100% فمعني ذلك أن سياسة الإكتتاب- اي قبول المخاطر- تحتاج لمراجعة من الخبراء المتخصصين في الشركة.

ووفقًا لنتائج أعمال شركة الدلتا للتأمين، تصدر فرع أجسام السفن قائمة الفروع الأعلي في معدل الخسائر بصافي العمليات، ليصل الي 150% في نهاية 2020/2021، مقابل 23% فقط في العام المالي السابق 2019/2020، تلاه فرع العلاج الطبي، والذي بلغ متوسط معدل خسائره 77% مقابل 73% خلال عامي المقارنة 2020/2021 و2019/2020 علي التوالي.

في سياق متصل، نجحت شركة الدلتا للتأمين، في تحقيق فائض في الإكتتاب التأميني – أي الأرباح الفنية- قيمته 53.8 مليون جنيه في نهاية 2020/2021 ، مقابل 34.5 مليون جنيه محققة في العام المالي السابق 2019/2020 ، بزيادة تصل الي 19.3 مليون جنيه، وبنسبة نمو 56%.

وفيما يخص فائض النشاط التأميني– اي العوائد المحققة من النشاط مضافًا إليها عوائد الاستثمار- حققت الدلتا للتأمين، فائضًا في النشاط بلغت قيمته 147.945 مليون جنيه، في العام المالي 2020/2021، مقابل 109.205 مليون جنيه، في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 35%

المقصود بفائض وعجز النشاط التأميني

فائض وعجز الاكتتاب التأمينى هو الفارق بين الأقساط المحصَّلة من العملاء والتعويضات المسدَّدة لهم، والفائض يعنى زيادة الأقساط عن التعويضات، أما العجز فيعنى زيادة التعويضات المسددة مقارنة بالأقساط المحصلة.

أما فائض وعجز النشاط التأمينى، فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليها عوائد الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

وقد تتكبد شركة التأمين خسائر أو عجزًا فى الاكتتاب، إلا أنها تحقق أرباحًا فى مؤشراتها الكلية، نتيجة زيادة عوائد الاستثمار التى تغطى خسائر الاكتتاب.

استراتيجية الدلتا للتأمين ونتائجها

النتائج المرتبطة بمؤشر معدل الخسارة ، وما يترتب عليه من تحقيق فائض في الإكتتاب بشركة الدلتا للتأمين، جاءت بناءً علي استراتيجية سعت الشركة لتحقيقها عبر بعض الوسائل، من بينها وضع معايير للإكتتاب في كافة فروع التأمين وإعادة التأمين، دعمًا للوصول لمعدلات الخسارة المستهدفة.

ومن بين الوسائل، تدعيم وسائل التسعير العلمية وزيادة كفاءة القائمين علي التسعير الفني، علاوة علي مراجعة إحتياطيات الشركة المُبلغة ، ملف / ملف، للتأكيد من سلامة الإحتياطي وسلامة المعايير التي تحكم وضع وتعديل وحفظ الإحتياطيات، في ضوء الأسس القانونية لذلك.

وراهنت الدلتا للتأمين، علي زيادة معدلات الإحتفاظ من إجمالي الأقساط المكتتب بها، مع الأخذ في الإعتبارسياسة التحوط في الإكتتاب الجديدة، بالإضافة الي التوجه التكاملي، والذي يتضمن تكاملية النظرة وتوظيف العمل الجماعي، والمشاركة لتحقيق الأهداف، وترتيب الأولويات، وعلي رأسها تحقيق العدالة الإجتماعية للعاملين.

الجدول التالي، يوضح معدل الخسائر لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات بشركة الدلتا، للعمليات المباشرة وصافي العمليات خلال العامين الماليين 2020/2021 و2019/2020 .