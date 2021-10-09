تأميـــن

ننشر تفاصيل معدل الخسائر بشركة الدلتا للتأمين وفائض الإكتتاب يقفز لـ 53.8 مليون جنيه

إرتفع لـ 56% بعد ترويض المخاطر من خلال تدعيم وسائل التسعير العلمية وزيادة معدلات الإحتفاظ والتحوط في الإكتتابات الجديدة
ماهر أبو الفضل 4:02 م, السبت, 9 أكتوبر 21 4:02 م, السبت, 9 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت نتائج أعمال شركة الدلتا للتأمين، عن إرتفاع متوسط معدل الخسارة عن صافي العمليات، لكل فروع التأمين ، لتصل الي 56% في نهاية العام المالي 2020/2021 ، مقابل 50% في العام المالي السابق 2019/2020 ، مقارنة بالمعدل النمطي للسوق البالغ 70%.

ومن المعروف أن معدل الخسائر، هي الفارق بين الخسائر والمكاسب بين الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة، بمعني أن شركة التأمين في حالة سدادها مليون جنيه كتعويض لكل 2 مليون جنيه كقسط محصل، إذًا ستكون نسبة الخسارة 50%.

معني ذلك أن معدل الخسارة ليس مؤشرًا سلبيا، وأن حدوده الأمنة وفقًا لمعايير الإكتتاب السليم تدور حول 70%، بمعني أن شركة التأمين إستطاعت تحقيق ربح فني نسبته 30%.

متي يُعد مؤشر الخسارة خطر؟

معدل الخسارة يُعد مؤشر خطر في حالة واحدة، وهو تجاوزه نسبة الـ 99% ، لأن معني ذلك أن الشركة لم تتمكن من تحقيق ربح فني أو ما يُعرف في التأمين بفائض الإكتتاب أو الربح المحقق من النشاط التأميني وليس من عوائد الاستثمار ، وفي حال تجاوز معدل الخسائر نسبة 99 أو 100% فمعني ذلك أن سياسة الإكتتاب- اي قبول المخاطر- تحتاج لمراجعة من الخبراء المتخصصين في الشركة.

اقرأ أيضا  ميونخ رى لإعادة التأمين تراجع شروط الاكتتاب بعد قرابة عامين من كورونا

ووفقًا لنتائج أعمال شركة الدلتا للتأمين، تصدر فرع أجسام السفن قائمة الفروع الأعلي في معدل الخسائر بصافي العمليات، ليصل الي 150% في نهاية 2020/2021، مقابل 23% فقط في العام المالي السابق 2019/2020، تلاه فرع العلاج الطبي، والذي بلغ متوسط معدل خسائره 77% مقابل 73% خلال عامي المقارنة 2020/2021 و2019/2020 علي التوالي.

في سياق متصل، نجحت شركة الدلتا للتأمين، في تحقيق فائض في الإكتتاب التأميني – أي الأرباح الفنية- قيمته 53.8 مليون جنيه في نهاية 2020/2021 ، مقابل 34.5 مليون جنيه محققة في العام المالي السابق 2019/2020 ، بزيادة تصل الي 19.3 مليون جنيه، وبنسبة نمو 56%.

وفيما يخص فائض النشاط التأميني– اي العوائد المحققة من النشاط مضافًا إليها عوائد الاستثمار- حققت الدلتا للتأمين، فائضًا في النشاط بلغت قيمته 147.945 مليون جنيه، في العام المالي 2020/2021، مقابل 109.205 مليون جنيه، في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 35%

اقرأ أيضا  مبادرة جديدة بشركة مصر للتأمين للتوعية والحد من سرطان الثدي

المقصود بفائض وعجز النشاط التأميني

فائض وعجز الاكتتاب التأمينى هو الفارق بين الأقساط المحصَّلة من العملاء والتعويضات المسدَّدة لهم، والفائض يعنى زيادة الأقساط عن التعويضات، أما العجز فيعنى زيادة التعويضات المسددة مقارنة بالأقساط المحصلة.

أما فائض وعجز النشاط التأمينى، فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليها عوائد الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

وقد تتكبد شركة التأمين خسائر أو عجزًا فى الاكتتاب، إلا أنها تحقق أرباحًا فى مؤشراتها الكلية، نتيجة زيادة عوائد الاستثمار التى تغطى خسائر الاكتتاب.

استراتيجية الدلتا للتأمين ونتائجها

النتائج المرتبطة بمؤشر معدل الخسارة ، وما يترتب عليه من تحقيق فائض في الإكتتاب بشركة الدلتا للتأمين، جاءت بناءً علي استراتيجية سعت الشركة لتحقيقها عبر بعض الوسائل، من بينها وضع معايير للإكتتاب في كافة فروع التأمين وإعادة التأمين، دعمًا للوصول لمعدلات الخسارة المستهدفة.

اقرأ أيضا  «ميتلايف» لتأمينات الحياة تعتزم افتتاح فرع بسوهاج العام الجاري

ومن بين الوسائل، تدعيم وسائل التسعير العلمية وزيادة كفاءة القائمين علي التسعير الفني، علاوة علي مراجعة إحتياطيات الشركة المُبلغة ، ملف / ملف، للتأكيد من سلامة الإحتياطي وسلامة المعايير التي تحكم وضع وتعديل وحفظ الإحتياطيات، في ضوء الأسس القانونية لذلك.

وراهنت الدلتا للتأمين، علي زيادة معدلات الإحتفاظ من إجمالي الأقساط المكتتب بها، مع الأخذ في الإعتبارسياسة التحوط في الإكتتاب الجديدة، بالإضافة الي التوجه التكاملي، والذي يتضمن تكاملية النظرة وتوظيف العمل الجماعي، والمشاركة لتحقيق الأهداف، وترتيب الأولويات، وعلي رأسها تحقيق العدالة الإجتماعية للعاملين.

الجدول التالي، يوضح معدل الخسائر لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات بشركة الدلتا، للعمليات المباشرة وصافي العمليات خلال العامين الماليين 2020/2021 و2019/2020 .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

ملف الكاتب ماهر أبو الفضل

اقرأ أيضاً

بسبب «كورونا».. AM Best: تأثر تأمين العاملين بالسلب على المدى الطويل

مروة عبد النبي 11:33 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

«ميتلايف» لتأمينات الحياة تعتزم افتتاح فرع بسوهاج العام الجاري

مروة عبد النبي 8:53 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

23.7 مليون دولارصافى أرباح الأفريقية لإعادة التأمين بالنصف الأول من العام

مروة عبد النبي 11:41 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

«سويس ري» : من المتوقع أن يخسر الاقتصاد العالمي 18٪ من الناتج المحلي بسبب تغير المناخ في عام 2050

الشاذلي جمعة 6:09 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

مبادرة جديدة بشركة مصر للتأمين للتوعية والحد من سرطان الثدي

ماهر أبو الفضل 4:37 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

مصر للتأمين تمنح خصمًا 10% علي وثائقها لأفراد الجيش والشرطة واسر الشهداء من الدرجة الأولي

ماهر أبو الفضل 4:14 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21