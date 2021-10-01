ننشر تفاصيل قرار شطب 50 شركة تقوم بالتصدير إلى السوق المصرية (مستند)

بناء على مذكرة تم تقديمها من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

أكدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أنه تقرر شطب قرابة 50 شركة تعمل في نشاط الصادرات إلى مصر، وذلك من السجلات المؤهلة للتصدير .

وحسب قرار وزارة الصناعة والتجارة فقد تم شطب تلك الشركات بناءً على مذكرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في منتصف يوليو الماضي، كما يأتي تطبيقًا للقرارات الوزارية 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

ونصت المادة الأولى من القرار على شطب المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المذكورة من سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها للسوق المصرية.

وشملت القائمة التي شملها القرار عددًا من الشركات التركية، والأوكرانية والايطالية والإسبانية، علاوة على شركات عربية خاصة من الامارات والسعودية والأردن.