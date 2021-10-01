اقتصاد وأسواق

ننشر تفاصيل قرار شطب 50 شركة تقوم بالتصدير إلى السوق المصرية (مستند)

بناء على مذكرة تم تقديمها من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
السيد فؤاد 12:13 ص, السبت, 2 أكتوبر 21 12:13 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أنه تقرر شطب قرابة 50 شركة تعمل في نشاط الصادرات إلى مصر، وذلك من السجلات المؤهلة للتصدير .

وحسب قرار وزارة الصناعة والتجارة فقد تم شطب تلك الشركات بناءً على مذكرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في منتصف يوليو الماضي، كما يأتي تطبيقًا للقرارات الوزارية 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

اقرأ أيضا  أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 30-9-2021 وترقب لإعلان سعر أكتوبر

ونصت المادة الأولى من القرار على شطب المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المذكورة من سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها للسوق المصرية.

وشملت القائمة التي شملها القرار عددًا من الشركات التركية، والأوكرانية والايطالية والإسبانية، علاوة على شركات عربية خاصة من الامارات والسعودية والأردن.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

سعر القطن يسجل رقمًا تاريخيًا بمزاد الخميس.. والقنطار يتجاوز 5000 جنيه

دعاء حسني 12:35 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

بولندا تهدي مصر 100 ألف و 800 جرعة من لقاح أسترازينكا

المرسي عزت 12:08 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

«المالية»: اليوم بدء التطبيق الإلزامي بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجمركية‎‎

منى عبدالباري 8:50 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

«المالية»: 3030 شركة انضمت للفاتورة الإلكترونية‎‎ حتى الآن

منى عبدالباري 8:38 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

مستشار وزير المالية: نستهدف استدامة المسار النزولي لمعدلات الدين‎‎

منى عبدالباري 8:29 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

«المالية»: وضع استراتيجية للإيرادات تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية 2% خلال 4 سنوات‎‎

منى عبدالباري 8:24 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21