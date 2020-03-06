ننشر تفاصيل عمومية الإتحاد الأردني لشركات التأمين (صور)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الأردني لشركات التأمين اجتماعها السنوي العادي ، أمس الخميس، لمناقشة التقرير الاداري للاتحاد لعام 2019، وإعتماد نتائج أعمال العام الماضي، بالإضافة إلي دراسة بعض الملفات المرتبطة بسوق التأمين الأردنية ، وخطة عمل العام الجاري 2020، وإقرار ميزانيته.

قائمة الحضور بالجمعية العمومية

حضر الإجتماع المهندس ماجد سميرات ، رئيس مجلس ادارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، المدير العام لشركة الشرق الاوسط للتأمين ، وعماد الحجة ،نائب رئيس الإتحاد، مدير عام الشركة المتحدة للتأمين ،بالإضافة إلي أعضاء مجلس الإدارة، ويضم كلًا من ، الدكتور وليد زعرب مدير عام الشركة الاردنية الفرنسية (جوفيكو) ، ورشيد الهباب ، مدير عام شركة التأمين العربية – الاردن ، والدكتورة لانا بدر ، مدير عام شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، والدكتورة منال جرار مدير عام شركة التأمين الوطنية، وضياء الدسوقي، مدير عام شركة الصفوة للتأمين، بالإضافة الي مدير الاتحاد ، ماهر الحسين ، بخلاف ممثلي 16 شركة تأمين من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد، علاوة علي وائل محادين ، ورلى ملكاوي ، ممثلين عن إدارة التامين بوزارة الصناعة والتجارة.

الدسوقي بديلًا لجعنينة بمجلس إدارة الإتحاد الأردني للتأمين

في سياق متصل، وافق مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين، علي ضم ضياء الدسوقي لعضوية المجلس ، بديلًا لأسامة جعنينة الذي إستقال من المجلس في يناير الماضي.

وأثنت، الجمعية العمومية للإتحاد الأردني لشركات التأمين، علي الجهد المبذول من مجلس الإدارة ودوائره التنفيذية ، المرتبط بمجال التدريب، ومنها إطلاق الخطة التدريبية المجانية لشركات التأمين الأعضاء في الاتحاد لعام 2020 ، عبر إتاحة مقعدين مجانيين لكل شركة بكافة البرامج التدريبية التي سينظمها الاتحاد العام الجاري.

قال ماهر الحسين، مدير الإتحاد الأردني لشركات التأمين، أن الجمعية العمومية، اشادت بإهتمام مجلس الادارة والادارة التنفيذية، بعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات التأمينية ، التي تساهم في تعزيز صورة قطاع التأمين لدي كافة القطاعات، وبين شرائح المجتمع بتنوع أطيافه وتعدد أطرافه.

أضاف، أن عمومية الإتحاد الأردني لشركات التأمين، شددت علي أهمية تعزيز علاقات التعاون المشترك ، مع المؤسسات والجهات الرسمية لخدمة القطاع وتطويره، وبناء علاقات تشاركية مع مختلف الجهات المرتبطة بعمل الاتحاد.

ماهر الحسين: متابعة الإستعدادات الخاصة بنقل الرقابة علي سوق التأمين للبنك المركزي

وأشار الحسين، إلي أن الجمعية العمومية شهدت إستعراضًا لنتائج الاجتماعات المشتركة مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، بمجلس النواب ، خاصة المرتبط بمشروع قانون تنظيم اعمال التأمين الذي يعكف مجلس النواب علي مناقشته في الوقت الحالي، والاستعدادات الخاصة بنقل الرقابة على قطاع التأمين، للبنك المركزي الاردني ، بدلا من إدارة التأمين، علاوة علي مناقشة التطورات المرتبطة بملف التأمين الالزامي للمركبات والاصلاحات التشريعية المرتقبة على هذا الملف.

ولفت ماهر الحسين، إلي أن مجلس إدارة الإتحاد، شدد علي إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع التأمين، ومعالجة كافة الصعوبات التي تحول دون تطويره القطاع وزيادة معدلات نموه، وبذل الجهد المطلوب للدفاع عن مصالح شركات التأمين، والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية، في خطوة تستهدف إزالة العقبات التي تواجه القطاع مع تلك الجهات ، وتعزيز الشراكة معها خاصة فيما يتعلق بسن التشريعات .

المعيار المحاسبي “17” أبرز ملفات مجلس الإدارة

وأشار، إلي أن مجلس إدارة الإتحاد، ناقش بعض الملفات الحيوية المرتبطة بقطاع التأمين، وفي القلب منها تطبيق المعيار المحاسبي رقم 17، والتعليمات المرتبطة بميكنة مطالبات التامين الطبي، ومتابعة التطورات مع مقدمي الخدمات الطبية ، علاوة علي ملف الصندوق التعاوني لنقابة الاطباء وأثره على شركات التأمين، والتواصل مع اللجان الفنية في الاتحاد لاصدار مزيد من النشرات التوعوية والنماذج الإرشادية في مختلف فروع التأمين، بالإضافة الي الملفات التي لها علاقة بتقارير اللجان الطبية مع وزارة الصحة ، واعتماد الخبراء من وزارة العدل ، واستحداث خبرة التأمين ضمن الخبرات المعتمدة في المحاكم، وابرز المتابعات مع وزارة النقل لحل مشكلة المركبات التي تعمل على نقل الركاب بالتطبيقات الذكية ، واقتراح حلول تامينية لهذه المركبات.

ومن المعروف أن مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تم إنتخابه في أبريل 2019 ، وتصل مدة المجلس إلي عامين، تنتهي في 2021.