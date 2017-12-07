ننشر تفاصيل حركة الموانئ اليوم

محمود محسنشهدت اليوم الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1484 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 270 شاحنة، في حين استقبل ميناء دمياط سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة.وفي غضون ذلك قررت إدارة الحركة في ميناء الإسكندرية فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بعد تحس

محمود محسن





شهدت اليوم الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1484 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 270 شاحنة، في حين استقبل ميناء دمياط سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة.

وفي غضون ذلك قررت إدارة الحركة في ميناء الإسكندرية فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بعد تحسن الأحوال الجومائية. وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 99 راكب و 98 شاحنة بضائع وسيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 235 راكب و 125 شاحنة بضائع و 4 شاحنات عفش ركاب و 12 سيارة.

ميناء الغردقة

وأشار يوسف إلى أن ميناء الغردقة يشهد استقبال السفينة السياحية CLIO وعلى متنها 87 سائح من جنسيات مختلفة و 59 فرد طاقم قادمة من ميناء السخنة.

ميناء نويبع

وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1150 راكب وتداول 43 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة ايلة وعلى متنها 396 راكب و 3 تريلات وسيارتان.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين سينا وايلة، وعلى متنهم 485 راكب و 12 براد و 5 تريلات وسيارتان وباصان جيت، بينما غادرت السفينتين سينا وايلة، وعلى متنهم 269 راكب و 12 براد و 11 تريلا وباصان جيت.





ميناء الإسكندرية

وعلى نفس الصعيد قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثالثة من مساء اليوم الخميس فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج الي المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.

ولفت الغندور إلى أن هذا إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية بدأت في قطر وإرشاد 10 سفن كانت جاهزة للسفر، ثم بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي البالغ عددها 40 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز اليومين الماضيين طبقاً لأولوية التراكي .

من جهته شدد اللواء بحري مدحت عطية، رئيس ميناء الإسكندرية على الجهات المختصة لتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

يذكر أن إدارة الحركة قررت في الرابعة من عصر أمس الأول الثلاثاء غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج، وسرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية.

ميناء دمياط

وفي سياق متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء في الحادية عشر والنصف مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2435، وفي الثالثة والنصف صباح اليوم الخميس القطار رقم 2442، بحمولة إجمالية 2636 طن قمح، في حين غادر 118 سيارة بحمولة 5463 طن قمح .

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 140817 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35512 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2550 طن فوسفات، و 4215 طن ملح، و 2500 طن نترات أمونيوم .