ننشر تفاصيل الموافقة على صرف حافز للمعلمين بجميع الفئات

أعلن مجلس النواب اليوم بشرى للمعلمين بعد موافقة لجنة القوى العاملة بالمجلس برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على مشروع قانون يتضمن صرف حافز للمعلمين بمختلف درجاتهم ، ضمن إجراءات الحكومة لزيادة المرتبات والأجور ومستوي المعيشة لمختلف فئات المجتمع.

رضا حجازى وزير التربية والتعليم

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة منح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين، المخاطبين بالقانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

كما سيتم صرف حافز للمعلمين يتضمن حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.

وجاء نص المادة (السادسة) التى وافقت عليها اللجنة كالتالي:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها النص الآتي:

يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93) مكررًا (1)، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين 440

معلم خبير 445

معلم أول أ 450

معلم أول 465

معلم معلم مساعد 485

فيما نصت (المادة السابعة)، على الآتي:

يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه شهريًا.

ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.