قال أحمد مدكور، نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، ان الشركات الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2022، لعبت دوراً كبيراً في تسريع مسار تحوّل الطاقة على مستوى المنطقة، بما يسهم في تحقيق استراتيجيات الحياد المناخي.

وأضاف خلال حفل اعلان شركة شنايدر عن أسماء الشركات المصرية الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2022 عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، نحن مستمرون في تقديم الدعم اللازم والفعال لكل شركائنا، لمواكبة التغيرات التكنولوجية والتحول الرقمي الذي يشهده قطاع الطاقة.

كما يتم تعزيز استخدام الحلول المبتكرة والمساعدة على تنفيذ خطط النمو وضمان الربحية، وتمكين القدرات التكنولوجية الخاصة بشركاء النجاح، لضمان تحقيق أهداف الاستدامة ودعم معالجة التحديات العالمية مثل التغير المناخي وتحوّل الطاقة”.

فاز في فئة الجوائز الخاصة بتأثير الاستدامة على العملاء كل من مجموعة حسن علام القابضة، هى واحدة من الشركات الرائدة في مجال الانشاءات والمقاولات في مصر والشرق الأوسط، عن عدد من المشروعات الهامة للشركة وهى مراكب الشمس في المتحف المصري الكبير، ومطار سفنكس، ومحطة قطار بشتيل.

قامت الشركة بتطبيق مجموعة من حلول العمارة الرقمية والكهربية في متحف مراكب الشمس باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية لضمان سلامة تلك المراكب والحفاظ عليها من عوامل الرطوبة والجو كأحد أهم الآثار المصرية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وفي مطار سفنكس الدولي والذي سيتم تخصيص المبني الرئيسي منه لأغراض السياحة واستقبال الزائرين، قامت الشركة بدمج الحلول التقنية للمرحلة التي تم انشائها بالفعل من المبنى والمرحلة الجديدة والتي تستهدف تحقيق كفاءة إدارة الطاقة، وتعزيز أداء الأصول، وضمان توافر واعتمادية الشبكة بما يضمن كفاءة الطاقة لكلا المرحلتين ونظم صيانة وتشغيل قوية.

كما لعبت الشركة دوراً محورياً في مشروع محطة بشتيل والتي تم انشائها لتخفيف الازدحام في محطة رمسيس حيث يمكنها استقبال عدد ركاب يصل إلى 170 ألف راكب يومياَ كما أنها تحتوي على مكاتب إدارية ومحال تجارية وورش لصيانة القطارات.

قامت الشركة بتوفير حلول لربط كافة المنشأت المختلفة بالمحطة من خلال بنية تحتية ذكية واستخدام أحدث حلول منصة EcoStruxure من شنايدر إلكتريك لاستخدام أحدث الحلول التكنولوجية والكهربية المقدمة من الشركة. ومن خلال تلك البنية التحتية، يمكن مراقبة والتحكم في استهلاك الطاقة مما يعمل على خفض الاستهلاك والتعامل مع الأعطال بشكل أسرع حال حدوثها حيث يعد هذا المشروع واحد من أبرز المشروعات التي تتمتع بمثل هذا المستوى من الخدمات.

أما الشركة الأخرى التي فازت بجائزة الاستدامة، فهى شركة انفينيتي إلكتريك، وهي شركة متخصصة في حلول التحكم الآلي للقطاع الصناعي، وهي شريك معتمد من شنايدر إلكتريك.

قامت الشركة بمساعدة عدد من عملائها من الشركات العالمية العاملة في السوق المصري على خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أحد منشأتها من خلال استبدال مولدات الكهرباء التي تعمل بالوقود بوحدات تزويد الطاقة اللامنقطعة Easy UPS 3-phase Modular ثلاثية الطور (3-phase) في عدد من خطوط الإنتاج عند انقطاع التيار الكهربي.

كما قامت الشركة بتصميم نظام لمراقبة استهلاك الطاقة باستخدام حلول شنايدر إلكتريكPower Meters للقياس لشركة عالمية أخرى، بما ساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة. كما ساهمت الشركة في تركيب ألواح طاقة شمسية لمساعدة عدد من المشروعات الزراعية في المناطق التي لا يصل إليها تيار كهربي عن طريق استبدال مولدات الكهرباء التي تعمل بالوقود بألواح طاقة شمسية من شنايدر إلكتريك لتشغيل مضخات الري.

فيما فازت شركة تيبكو (الشركة العامة للمشروعات الفنية)، وهي شركة متخصصة في توريد حلول وخدمات نقل وتوزيع الكهرباء، بجائزة الاستدامة عن فئة التأثيرعلى الشركة وعملياتها التشغيلية من خلال بناء محطة طاقة شمسية باستخدام منتجات وحلول شنايدر إلكتريك في هذا القطاع، المحطه تم تركيبها اعلي اسطح مصانع الشركه الموجودة بالفعل في منطقة السادس من أكتوبر بقدرة تصل إلى 1 ميجاوات.

وتتميز تلك المحطة بأنها مربوطة بالشبكة القومية للكهرباء. يسهم هذا المشروع في تنويع مصادر استهلاك الطاقة داخل المنشأة الصناعية وتحقيق الاستدامة عن طريق المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية.

كما ستقوم تيبكو برقمنة البنية التحتية الخاصة بجميع منشآتها الصناعيه لتطبيق المزيد من المبادرات التي من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة وخفض النفقات بما في ذلك استبدال المعدات القديمة بمعدات أحدث صديقة للبيئة بالإضافة إلى تحديث و تجديد تصميمات انفاق الدهان الاكتروستاتيك الحاليه بطريقه تقلل من استهلاك الوقود الازم للمراحل المختلفه لدهان و تحميص الالواح المعدنيه المسطحة بما سيؤدي لخفض الأثر الكربوني للمنشأة.

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