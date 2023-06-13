ننشر تفاصيل اجمالى قدرات الطاقة المتجددة المنفذة والمتعاقد عليها بإجمالى 10 جيجاوات

اكدت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، ان اجمالي قدرات الطاقة المتجددة من (رياح ، شمسى ، مائى) والتي تم تشغيلها أو التعاقد عليها أو جارى إتمام التعاقد عليها تصل الى 10 جيجاوات

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم برئاسة المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة بالنيابة عن الوزير ، بشأن اقرار مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2023/2024 والتى بلغ اجماليها 23 مليار جنيه.

واوضحت مشالى انه في اطار تشجيع الاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة ، وتنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى أكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035 ، ولتحقيق هذا الهدف أوضحت مشالى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالإجراءات التالية :ــ

– تم التشغيل التجارى لمحطات الرياح بقدرة 500 م.وات.

– تم التشغيل التجارى لمحطات الطاقة الشمسية بقدرة 1465 م.وات.

· تم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة (لمدة 20 عام لمشروعات طاقة الرياح و25 عام لمشروعات الطاقة الشمسية ) بإجمالي قدرات 2800 م.وات على النحو التالى : ـ

– 2100 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO

– 700 م.و من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية .

· بالإضافة الى المشروعات المنفذة بمعرفة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالى :- 1389 م.و من مشروعات طاقة الرياح .

– 183 م.و من مشروعات الطاقة الشمسية .

·جارى نهو إجراءات توقيع عدد من إتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من طاقة الرياح بإجمالى قدرات 700 م.وات .

· قدرات متاحة من اللمصادر المائية 2800 م.وات .

· وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار تحرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين الأردن وليبيا وجمهورية السودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية ، وقبرص ، وهيئة الربط الخليجي

وأكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على نجاح القطاع بفضل مساندة القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية مشيرا إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية.

واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً اكدت فيه ان قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2023/2024 تتمثل فى :

من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال عام 2023/2024 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد وإستكمال مشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 23,235 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية وتجديد الشبكات القائمة وانشاء مشروعات جديدة لمواجهة الزيادة في الأحمال ونقل الطاقة المولدة من مشروعات محطات التوليد الجارى إنشاؤها إلى مراكز الأحمال والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية .

§الحمل الأقصى من المستهدف ان يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 352003 ميجاوات بنسبة زيادة 1,5% قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلى 33800 ميجاوات.

