ننشر تفاصيل إجتماع رئيس الإتحاد الأردني لشركات التأمين الأردني مع ممثلي تأسيسية مسوي الخسائر (صور)

عقد ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، إجتماعًا، أمس الخميس، مع ممثلي الجمعية التأسيسية لمسوي الخسائر، بناءًا علي طلب الأخير من الإتحاد الأردني.

قال ماهر الحسين، مدير الإتحاد الأردني لشركات التأمين ، أن الإجتماع ناقش، عددًا من الموضوعات والمقترحات التي تستهدف في مجملها، تنظيم عمل مسوي الخسائر في المملكة الأردنية، وتعاملاتهم مع شركات التأمين، وتطرق إلي الإطلاع علي الجهود المبذولة من إتحاد التأمين الأردني فيما يخص إعداد مشروع الخبراء المعتمدين من المحاكم للقضايا المتعلقة بأعمال التأمين، بالتنسيق مع وزارة العدل الأردنية. ماهر الحسين، مدير الإتحاد الأردني لشركات التأمين

ضم الإجتماع، من جانب إتحاد شركات التأمين الأردني، كلا من، المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد ، و الدكتور وليد زعرب ، ورشيد الهباب ، عضوي مجلس الإدارة، بالإضافة الي ماهر الحسين ، مدير الإتحاد، ونائبه الدكتور مؤيد كلوب ، علاوة علي مساعد مدير الاتحاد لشؤون الدراسات والتدريب، ماهر عواد.

تعرف علي ممثلي الجمعية التأسيسية لمسوي الخسائر في إجتماعهم مع رئيس إتحاد التأمين الأردني

فيما ضم الإجتماع من ممثلي الجمعية التأسيسية لمسوي الخسائر ، كلا من ، باسل ذيب النمري ، بشير محمود موسى المصري ، ونضال تيسير الصغير، بالإضافة الي برهان حسن أبو الرز، و المنتصر أكثم يعقوب سميرات.

من جهته أبدي ماجد سميرات، رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، دعم الكيان الذي يرأسه وإدارته ، لكافة الجهود التي تسعي لللنهوض بقطاع التأمين، ومواجهة تحديات وصعوباته، بالتعاون مع إدارة التامين بوزارة الصناعة والتجارة الأردنية، وكافة شركاء الخدمة ، ومن بينهم مسوي الخسائر الذين يقدمون خبراتهم لشركات التأمين والمحاكم والمتعاملين مع شركات التأمين.

وأكد سميرات، إستعداد الاتحاد لمنح كافة التسهيلات المتوفرة في مقر الاتحاد ، مثل قاعات الاجتماعات ، والخبرات وعلاقاته الوطيدة مع المؤسسات الرسمية والمهنية لخدمة مسوي الخسائر والمساهمة في أي جهود تعمل على تطوير الخبرات ورفع التأهيل لمسوي الخسائر من خلال البرامج التدريبية وورش العمل ، ومناقشة ملاحظاتهم وعرضها ، وتبني المهني و الإيجابي منها لمسوي الخسائر، في خطوة تستهدف عرضها في اجتماعات اللجنة الفنية بوزارة العدل من خلال ممثل الاتحاد فيها، الدكتور مؤيد كلوب نائب مدير الاتحاد.

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