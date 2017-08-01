ننشر تبريرات ميناء دمياط لإلزام السفن بشراء الكهرباء

المال ـ خاص بررت هيئة ميناء دمياط قرارها إلزام السفن بشراء الكهرباء اللازمة لتشغيلها أثناء التواجد على الأرصفة بدلاً من الاعتماد على مولداتها الخاصة ومواردها الذاتية، بأنها قامت بعمل بنية تحتية فى قطاع الكهرباء بملايين الجنيهات منذ عام 2015، بحسب تصريحات القبطان طارق شاهين نائب رئيس هيئة مينا

المال ـ خاص

بررت هيئة ميناء دمياط قرارها إلزام السفن بشراء الكهرباء اللازمة لتشغيلها أثناء التواجد على الأرصفة بدلاً من الاعتماد على مولداتها الخاصة ومواردها الذاتية، بأنها قامت بعمل بنية تحتية فى قطاع الكهرباء بملايين الجنيهات منذ عام 2015، بحسب تصريحات القبطان طارق شاهين نائب رئيس هيئة ميناء دمياط.

وأضاف شاهين، لـ«المال»، قبل صدور قرار رفع أسعار الكهرباء، خلال يوليو الجارى تم عمل حوار مجتمعى على القرار، وتمت الموافقة بالأغلبية خلال مجلس إدارة الهيئة، ولم يحضر ممثل غرفة الملاحة بتلك الجلسة، إلا أن الغرفة لم تبدِ اعتراضها على القرار حتى الآن.

ولفت إلى أن الهيئة عقدت أكثر من لقاء مع التوكيلات الملاحية المتعاملة مع الميناء وأصحاب السفن من خلال لجنة توجيه السفن قبل إقرار القرار، والذى يأتى بهدف خفض تلوث السفن لبيئة الميناء.

وأوضح نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، أن القرار يأتى تنفيذًا لتوصيات المنظمة البحرية العالمية، لتقليل عوادم السفن فى البحار، وهناك بعض الموانئ الأوروبية أنفقت قرابة 70 مليون يورو لخفض تلك الملوثات بها.

وأكد شاهين أن عوادم السفن تؤثر على البيئة البحرية المحيطة بالميناء، مشيرًا إلى أن القرار ألزم السفينة بوقف جميع محركاتها وبالتالى تخفيض التكلفة بالنسبة لها، علاوة على تخفيض العنصر البشرى الذى يتابع تلك المولدات خلال تشغيلها.

ولفت إلى أن سعر تكلفة الخدمة التى تم وضعها من قبل الهيئة بالقرار والتى تصل إلى 50 سنتًا / كيلو وات / ساعة تم وفقا لدراسة قامت بها هيئة الميناء، على جميع السفن التى تتردد على الميناء.

وتختلف تلك السفن لحجم التيار الكهربائى التى تعتمد عليه، فهناك سفن تستخدم جهد 380 فولت وأخرى 440، و220 و110 فولتات، على أن يتم إنفاق تلك التكلفة على أعمال الصيانة مع تحقيق هامش ربح للميناء لا يتعدى 5 سنتات فقط على كل كيلو وات.

وأوضح أن الهيئة لم تنفذ القرار على سفن الحاويات التى تتردد على الميناء، لصعوبة تلبية البنية الكهربائية بالميناء تلبية سفن الحاويات من الكهرباء خلال عملها والتى تحتاج إلى جهد أكبر، ما لدى الهيئة من الطاقة.

وتابع: القرار نص على أن تستخدم تلك المولدات أثناء عمليات الشحن والتفريغ فقط، وبهذا يقصد بهذا البند سفن الحاويات وهى الوحيدة التى تقوم باستخدام مولدات أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وبهذا لا يوجد أى تخوف من هروب خطوط ملاحية من ميناء دمياط بعد تنفيذ القرار.

كانت «المال» قد انفردت بنص القرار الذى يلزم السفن التى تدخل ميناء دمياط بوقف جميع مولداتها والاعتماد على الهيئة فى الكهرباء خلال تراكيها على الأرصفة، على أن تتقاضى هيئة الميناء 50 سنتا عن كل كيلو وات فى الساعة نظير تقديم الخدمة، تستخدمها فى الصرف على أعمال الصيانة للشبكات والخطوط الكهربائية، مع إلغاء كل ما يخالف هذا القرار.

من ناحية أخرى، أشار شاهين إلى أن الاتجاه كان تخفيض ما تتقاضاه الهيئة من السفن سنتا / كيلو وات، إلا أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء من قبل مجلس الوزراء أدت إلى التراجع عن أى تخفيض يلحق بهذا القرار فلم تتم زيادة ما ورد بالقرار أو تخفيضها.

ونفى وجود أى تحويل للخطوط الملاحية التى تستخدم ميناء دمياط لموانئ أخرى منافسة بعد قرابة الأسبوعين على تطبيق القرار.

