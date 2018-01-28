ننشر النص الكامل لقانون إعادة الهيكلة والإفلاس

أحمد عاشور حصلت "المال" على النص النهائي لمشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، الذي يتكون من 262 مادة، بعد موافقة مجلس النواب عليه، اليوم الأحد.وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن القانون استمرارًا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصاد

أحمد عاشور

حصلت “المال” على النص النهائي لمشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، الذي يتكون من 262 مادة، بعد موافقة مجلس النواب عليه، اليوم الأحد.



وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن القانون استمرارًا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، مقدمة شكرها لأعضاء المجلس وعلى رأسهم الدكتور علي عبد العال على الموافقة على مشروع القانون والجهد الذي سبقه من قبل لجنة الشئون التشريعية فى سبيل انهائه.



وأشارت الوزيرة، إلى أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج، وقد أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب له إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظًا على حقوق غيره وحفاظًا عليه.



وذكرت الوزيرة، أن أحكام الإفلاس كانت دائمًا مصدرًا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذى بذلت فيه الحكومة جهودًا صادقة وجادة.



وأضافت الوزيرة، أن القانون سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، منها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.

وأوضحت الوزيرة، أن فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، وأصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.



ولفتت الوزيرة، إلى أن مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها، وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، ويشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.



وفيما يلي نص القانون:

مشروع قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس (2)-1.doc