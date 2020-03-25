ننشر النص الكامل لـ217 قانونا أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الثاني( مستند)

حصلت ” المال ” علي النصوص الكاملة للقوانين التي اقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني والبالغ عددها 217 مشروع قانون.

واقر البرلمان عدد من القوانين الاقتصادية والاجتماعية الهامة ومنها قانون الاستثمار والرياضة والخدمة المدنية و الاحوال الشخصية و الجمعيات الاهلية و

وعقد البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني 68 جلسة عامة ، امتدت لساعات طويلة بلغت 227 ساعة.

كما بلغ عدد المتحدثين من النواب ، من خلال عدد من المداخلات بلغ 3594 خلالها 475 نائباً مداخلة، عبرت عن فهمالسادة النواب العميق لمسئولياتهم، وحجم التحديات التي يتصدون لها.

فيما وافق المجلس على 217 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالي عدد مواد 2338 مادة وهو أكبرعدد مشروعات قوانين في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

يشار إلي أن مجلس النواب ( البرلمان ) برئاسة الدكتور علي عبد العال قرر تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 مارس2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020 بسبب فيروس كورونا .

و أعلن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب في بيان اصدره الاثنين الماضي ، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قرر تأجيلموعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020، على ان يتم موافاة النواب بأي مستجدات قد ترد على هذا الموعد.

وأضاف المستشار محمود فوزي أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشارفيروس كورونا المستجد، واتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، و يأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى ومنعأي تخالط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة ، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على صحةوسلامة سيادتكم.

ووفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقادالجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.

وفيما يلي النصوص الكاملة للقوانين الصادرة عن البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني: