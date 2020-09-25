ننشر النتائج الكاملة لسوق التأمين الأردنية حتي نهاية أغسطس ( جراف)

ضرب فيروس الإنخفاض مجددًا ، جسد الأقساط المُكتتبة، بسوق التأمين الأردنية ، في نهاية أغسطس من العام الحالي 2020 ، نظرًا للتأثيرات السلبية ، لكورونا المستجد ” كوفيد-19 -، علي الإقتصاد العالمي بتنوع أطيافه وتعدد أطرافه.

1.6 % تراجعًا في حصيلة الأقساط المُكتتبة

كشفت البيانات الرسمية، الصادرة عن ، دائرة الدراسات والتدريب، في الإتحاد الاردني لشركات التامين– حصلت المال علي نسخة منها- ، عن تراجع حصيلة الأقساط المُكتتبة للشركات العاملة في سوق التأمين الأردنية، البالغة عددها 24 شركة، بنسبة 1.6% بنهاية أغسطس 2020 ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، لتصل الي 407.9 مليون دينار، مقابل 414.4 مليون دينار، خلال فترتي المقارنة.

الفرق بين الأقساط المُكتتبة والمُحصلة

ومن المعروف أن الأقساط المُكتتبة تختلف عن الأقساط المُحصلة، فالأولي تعني الأموال التي إتفقت شركات التأمين مع العميل، علي سدادها خلال فترة التأمين أو التغطية ، مقابل تغطيته ضد المخاطر التي تواجهه، أما الأقساط المُحصلة، فتعني الأموال التي سددها العميل فعليًا، لشركة التأمين، من إجمالي الرصيد أو المبلغ المُستحق عليه، الذي تم الإتفاق عليه، أثناء إبرام وثيقة التأمين.

في سياق متصل، إنخفضت فاتورة التعويضات المسددة، بسوق التأمين الأردنية، لتصل الي 261 مليون دينار تقريبًا في نهاية أغسطس من العام الجاري، مقابل 307 ملايين دينار، مسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة إنخفاض تصل الي 15%.

ماجد سميرات:شركات التأمين التكافلي لم تفلت من عدوي إنخفاض الأقساط

وفيما يخص النتائج المرتبطة بشركات التامين التكافلية، العاملة في الأردن، قال المهندس ماجد سميرات، رئيس الإتحاد الأردني لشركات التأمين، أن شركات التأمين التكافلي- البالغ عددها شركتان- أُصيبتا بفيروس الإنخفاض، الذي أصاب جسد أقساط التأمين الأردنية، لتنخفض حصيلة أقساطهما المكتتبة، بنسبة 1.1%، بنهاية أغسطس من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق ، لتصل إجمالي حصيلتهما من الأقساط إلي 46.5 مليون دينار، مقابل 47 مليون دينار خلال فترتي المقارنة.

ولفت سميرات، إلي أن نصيب شركات التامين التكافلي، من إجمالي الأقساط المكتتبة ، في السوق الأردنية تصل الي 11.4% بنهاية أغسطس من العام الجاري 2020.

أضاف، أن شركات التأمين التكافلي، سددت تعويضات بلغت قيمتها 28.8 مليون دينار، في نهاية أغسطس 2020 ، مقابل 33.2 مليون دينار، فاتورة مُسددة في نهاية أغسطس 2019 ، بنسبة إنخفاض تصل الي 13.3%، لافتا إلي أن فاتورة تعويضات الشركات التكافلية، تمثل 11.1% من إجمالي فاتورة تعويضات السوق المسددة، في نهاية أغسطس من العام الحالي.

ماهر الحسين: سفينة التأمين البحري إرتطمت بشُعاب التراجع

وحول النتائج التفصيلية المرتبطة بفروع التأمين، في السوق الأردنية، قال ماهر الحسين ، مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين، أن فرع التأمين البحري، إنخفضت أقساطه المكتتبة، بنسبة 1.9% لتصل الي 12 مليون دينار، بنهاية أغسطس 2020 ، مقابل 12.2 مليون دينار في أغسطس 2019 ، لافتا إلي أن فرع التأمين البحري، إستحوذت أقساطه علي 2.9% من إجمالي أقساط السوق.

أضاف، أن التعويضات المسددة، بنفس الفرع، إنخفضت إلي 3.9 مليون دينار، مقابل 5.2 مليون دينار، خلال فترتي المقارنة، بنسبة إنخفاض تصل الي 24.1%، وبلغ نصيب التأمين البحري من الفاتورة الكلية لتعويضات السوق الأردينة، 1.5%.

ويضم فرع التأمين البحري، التغطيات المرتبطة بتأمين الطيران ، والتي حققت منفردة أقساط مكتتبة بلغت 853.4 ألف دينار في أغسطس 2020، مقابل 853.4 ألف دينار، نهاية أغسطس 2019 ، بانخفاض يصل الي 41.1% ، وتمارس 5 شركات هذا النوع من النشاط.

تأمين الحريق ينجو من نيران الإنخفاض

في سياق متصل، نجا فرع تأمين الحريق، من نيران الإنخفاض الذي إشتعل في رصيد الأقساط المكتتبة، بنهاية أغسطس الماضي، ليشهد نموًا بلغت نسبته 16.1%، ليصل الي 46 مليون دينار تقريبًا، مقارنة بنصيبة من أقساط أغسطس 2019 ، وبلغ نصيبه من إجمالي الأقساط الكلية، 11.3%.

وشهدت فاتورة تعويضات فرع تأمين الحريق، إرتفاعًا بنسبة 18.8% في نهاية أغسطس 2020 ، لتصل الي 18.6 مليون دينار، مقابل 15.7 مليون دينار تقريبًا في أغسطس 2019 ، وبلغ نصيب هذا الفرع من فاتورة التعويضات الكلية، 7.1%.

ماهر عواد: أقساط تأمين المركبات للخلف دُر

وفيما يخص تأمين المركبات الشامل، بنوعيها سواء الإلزامي والتكميلي، قال ماهر عواد مساعد مدير الإتحاد الأردني لشؤؤن الدراسات والتدريب، أن رصيد أقساط هذا الفرع ، تراجعت لتصل الي 141.7 مليون دينار تقريبًا، في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 158.6 مليون دينار، في أغسطس 2019، بنسبة تراجع تصل الي 10.7%، وبلغ نصيب تأمين المركبات أو السيارات، 34.7% من إجمالي أقساط السوق.

وأشار عواد، إلي أن فاتورة التعويضات المسددة، بتأمين المركبات الشامل، إنخفضت بنسبة 22.7% لتصل الي 117.1 مليون دينار تقريبًا، مقابل 151.5 مليون دينار، خلال فترتي المقارنة ، أي بنهاية أغسطس 2020 و2019 علي التوالي.

من ناحية أخري، شهد فرع تأمين الإئتمان، تراجعًا في حصيلة أقساطه المكتتبة، لتصل الي 333.5 ألف دينار، بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 590 ألف دينار تقريبًا في أغسطس 2019 ، بنسبة تراجع تصل الي 43.5%، وإستحوذ هذا الفرع علي 0.1% فقط من إجمالي أقساط السوق.

وإنخفضت التعويضات المسددة، بنفس الفرع بنسبة 37.3% لتصل الي 793.4 ألف دينار، مقابل 1.3 مليون دينار تقريبًا، خلال فترتي المقارنة ، أغسطس 2020 و2019 علي التوالي، وبلغ نصيب تأمين الإئتمان من فاتورة التعويضات الكلية، بالسوق الأردنية، المسددة بنهاية أغسطس 2020 ، ما نسبته 0.3%

التأمين الطبي يتعافي

في سياق متصل، تعافي فرع التأمين الطبي، من مرض الإنخفاض في حصيلة الأقساط المكتتبة، بالسوق الأردنية، ليشهد نموًا نسبته 1.4% في نهاية أغسطس 2020 ، ليصل الي 135.6 مليون دينار، مقابل 133.7 مليون دينار في نهاية أغسطس 2019 ، وبلغ نصيبه من الأقساط الكلية في أغسطس الماضي 33.2%.

وإنخفضت التعويضات المسددة، بفرع التأمين الطبي، بالسوق الأردنية، لتصل الي 98 مليون دينار، مقابل 107.6 مليون دينار تقريبًا، خلال فترتي المقارنة، بنسبة إنخفاض تصل الي 8.9%، وبلغ نصيب التأمين الطبي، من التعويضات المسددة في أغسطس 2020 ، ما نسبته 37.6%.

إنتعاش في قلب أقساط تأمين الحياة

علي صعيد متصل، إنتعش قلب فرع تأمين الحياة، بعد زيادة رصيد أقساطه المكتتبة ، بنسبة 5.6% في نهاية أغسطس 2020 ، لتصل الي 61.3 مليون دينار تقريبًا، والتي تشكل 15% من إجمالي الحصيلة الكلية علي مستوي السوق، مقارنة بـ 58 مليون دينار تقريبًا،أقساط مكتتبة في أغسطس 2019.

وإنخفضت فاتورة التعويضات المسددة، في تأمين الحياة بنسبة 11.1% لتصل الي 21. مليون دينار، مقابل 23.7 مليون دينار تقريبًا، خلال فترتي المقارنة، وبلغ نصيب نفس الفرع من الفاتورة الكلية للتعويضات المسددة ، علي مستوي السوق 8.1%.

الجراف التالي يوضح، حصة فروع التأمين، من رصيد الأقساط المُكتتبة ، بالسوق الأردنية، بنهاية أغسطس 2020.

الجراف التالي يوضح، نصيب فروع التأمين، من فاتورة التعويضات المُسددة ، بالسوق الأردنية، بنهاية أغسطس 2020.