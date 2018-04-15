ننشر النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي بنقابة البيطريين

المال خاص أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور أحمد الغندور، النتائج الرسمية للانتخابات، وذلك مساء اليوم الأحد. فاز الدكتور محمود عفيفى بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، وفاز بمقعد شمال الصعيد الدكتور محسن البوشى، والدكتور…

المال خاص

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور أحمد الغندور، النتائج الرسمية للانتخابات، وذلك مساء اليوم الأحد.

فاز الدكتور محمود عفيفى بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، وفاز بمقعد شمال الصعيد الدكتور محسن البوشى، والدكتور ناجى سلام غرب الدلتا، والدكتور أشرف قاسم وسط الدلتا، والدكتور زكريا الشناوي شرق الدلتا، والدكتور محسن البوشى شمال الصعيد، والدكتور حسن زكى راتب جنوب الصعيد.

كما فاز كل من الدكتور السيد عبيد، والدكتور البدرى ضيف، والدكتور عبد العزيز الجوهرى، بمقعد فوق السن على مستوى الجمهورية، وتحت السن كل من الدكتور الحسينى محمد، ومحمد فكرى القرش، وشرف الدين فيصل”.



