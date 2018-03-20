ننشر الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لكهرباء مصر العليا

عمر سالم:ناقش الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.واستعرض المهندس رأفت شمعه تقريراً أوضح فيه الموقف التنفيذى والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية ، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات

عمر سالم:



ناقش الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.



واستعرض المهندس رأفت شمعه تقريراً أوضح فيه الموقف التنفيذى والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية ، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.



وأوضح شمعه أنه تم إحلال وتجديد وتنفيذ عدد من التوسعات للمحولات حيث تم الانتهاء من تدوير(210) محول ، و(103) كشك معدنى ، (8) لوحات جهد متوسط ، (98) لوحة جهد منخفض ،



فيما يتعلق بشبكة الجهد المتوسط قد تم إحلال وتجديد وتنفيذ عدد من التوسعات (195) عامود، (45) طن موصلات هوائية ، (132) كم كابلات ،



وحول شبكات الجهد المنخفض فقد تم الانتهاء من تنفيذ (2921) عامود، (2456) كم موصلات هوائية، (19) كم كابلات،



وحول الموقف التنفيذي للخطة الطموحة أوضح المهندس رأفت تم إحلال وتجديد وتنفيذ عدد من التوسعات للمحولات حيث تم الانتهاء من تدوير(242) محول ، و(144) كشك معدنى، (58) لوحة جهد متوسط ، (117) لوحة جهد منخفض.



فيما يتعلق بشبكة الجهد المتوسط قد تم إحلال وتجديد وتنفيذ عدد من التوسعات (480) عامود، (112) طن موصلات هوائية ، (241) كم كابلاتز

وحول شبكات الجهد المنخفض فقد تم الانتهاء من تنفيذ (2331) عامود، (4233) كم موصلات هوائية، (22) كم كابلات، (3) موزعات.

وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أوضح شمعه أن نسبة التنفيذ بلغت 89,8 %.

وأكد الدكتور شاكر خلال الإجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها . وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة حيث من المقرر الانتهاء من ذلك بحلول ديسمبر 2018.



كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.



وجدير بالذكر أن نطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء يمتد إلى عدد من المحافظات تتضمن أسوان ، قنا ، سوهاج ، الأقصر.



وتأتى مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.