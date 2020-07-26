ننشر القوائم النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ (مستند)

حصلت بوابة المال الإلكترونية علي القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بنظام الفردى والقائمة التي أزاحت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الستار اليوم الأحد بعد الفصل في الطعون المقدمة من المرشحين.

ومن المقرر أن تجري عملية التصويت في الخارج لانتخابات مجلس الشيوخ علي مدار يومين اثنين هما 9 و10 أغسطس المقبل.

فيما يتم التصويت في الداخل يومي 11 و12 أغسطس أيضًا، وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر.

على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

وأعلنت الهيئة اليوم الأحد القائمة النهائية لاسماء المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة، بالتزامن مع بدء فترة الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى ظهر الثامن من أغسطس المقبل حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

ويتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض يوم 28 يوليو الحالي ثم نشر التنازلات في 29 يوليو.

ونص قرار الهيئة رقم 44 لسنة 2020 المنظم لتصويت المصريين بالخارج، على أن كل ناخب من المقيمين بالخارج يسجل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، عبر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من يوم أمس السبت الموافق 25 وحتى الجمعة 31 يوليو.

وتبدأ خطوات تسجيل الناخب لبياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالدخول على موقع الهيئة www.elections.com، ويختار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج، ويسجل الناخب رقمه القومى واسمه وتاريخ الاقتراع، وكل بياناته المتعلقة بالإقامة فى الخارج والبعثة التى ينتمى إليها فى الدولة الموجود بها ودائرته الانتخابية فى الداخل ليتمكن من التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ .

وفيما يلي القائمة النهائية لمرشحي “الفردي” في انتخابات مجلس الشيوخ :

وفيما يلي القائمة النهائية لمرشحي ” القائمة”: