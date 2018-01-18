ننشر الرسوم الجديدة التى ستفرضها الكهرباء يوليو المقبل

عمر سالمكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة، عن أنه من المقرر إقرار رسوم جديدة على المستهلكين بداية من يوليو المقبل تحت بند رسوم كفاءة الطاقة. وتنفرد المال بنشر قيمة الرسوم الجديدة، وتصل إلى مليم واحد عن كل كيلووات ساعة استهلاك، على كافة المشتركين بلا استثناء. وأشار المصدر إلى أنه

عمر سالم

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة، عن أنه من المقرر إقرار رسوم جديدة على المستهلكين بداية من يوليو المقبل تحت بند رسوم كفاءة الطاقة.

وتنفرد المال بنشر قيمة الرسوم الجديدة، وتصل إلى مليم واحد عن كل كيلووات ساعة استهلاك، على كافة المشتركين بلا استثناء.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تنتهي وزارات الصناعة والكهرباء والبترول وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء من دراسة المقترح الجديد السبت المقبل ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء تمهيدا للاعلان عن الرسوم واقرارها.

ومن المقرر أن يتم توجيه العوائد إلى تمويل برنامج الإضاءة عالية الكفاءة لصغار المستهلكين بحد أدنى 200 كيلووات ساعة شهرياً، وبرنامج تحسين كفاءة الطاقة بالمدارس والمباني الحكومية، ونشر استخدام السخانات الشمسية.

وكانت تقارير تشير إلى أنه من المرتقب أن يبلغ العائد من تلك الرسوم خلال العام المالي المقبل، بنحو ١٧٠ مليون جنيه، ترتفع مع الزيادة المقررة في أسعار شرائح الكهرباء.

وأوضحت المصادر في ذلك الإطار، أن الرسوم ستحتسب على كل كيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين، وذلك عقب موافقة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأيضاً الاتفاق مع الجهاز على إدراج ذلك ضمن قواعد حساب التعريفة، على أن يكون بالتساوي بين جميع المستهلكين