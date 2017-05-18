ننشر الخطة البرامجية لإذاعة نجوم إف إم المترو

محمد فتحى



أعلن رامى محسن، رئيس شبكة راديو وتليفزيون “نجوم إف إم”، عن الخطة البرامجية لإذاعة “نجوم إف إم المترو”، والتى تنقسم إلى ثلاثة مراحل.



وقال إن المرحلة الأولى بدأت من الآن خلال توصيل البث الإذاعى الحى لمحطة نجوم إف إم 100.6 إلى محطات مترو الأنفاق فى الخطوط بالقاهرة الكبرى، وتستمر هذه المرحلة إلى بداية شهر رمضان الكريم.



وتابع: المرحلة الثانية تبدأ من التشغيل مع بداية شهر رمضان حتى الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسيتم إذاعة برامج “نجوم إف إم” الرمضانية على إذاعة مترو الأنفاق، والتى تنتجها شركة النيل للإنتاج الإذاعى بشكل يعكس ريادتها فى السوق.



وأضاف: أما المرحلة الثالثة ستشهد بدء البث الإذاعى للمحطة من داخل ستوديو منفصل داخل شركتهم، تم تجهيزه بالفعل، والذى سيسهد إنتاج برامج خاصة بالإذاعة بمضمون يهدف إلى خدمة جماهير المترو.



وأشار إلى أن البرامج ستتنوع ما بين المحتوى الثقافى والإرشادى والترفيهى، فضلاً عن البرامج التفاعلية مع الجمهور والمسابقات.



وأكد أنهم يجهزون لمفاجأة سيتم الإعلان عنها قريبًا، فضلًا عن دمج بث الإذاعتين “نجوم إف إن 100.6″ و”نجوم إف إم المترو” معًا، خلال فترة إذاعة برامج محددة، والتى تتمتع بجماهيرية كبيرة.



جدير بالذكر أن شركة النيل للإنتاج الإذاعى، المالكة لإذاعة نجوم إف إم، أعلنت اليوم، فى مؤتمر صحفى، عن حصولها على حق الانفراد بالمحتوى الإذاعى لمترو الأنفاق بعد اتفاق مع شركة “نيو كيميت” المسئولة عن إدارتها، تحت مسمى “نجوم إف إم المترو”.