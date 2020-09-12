ننشر التفاصيل الكاملة للمؤتمر الإقليمي السادس للتأمين الطبي

قرر مجلس ادارة الاتحاد المصرى للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، عقد المؤتمر الإقليمي السادس للتأمين الطبي، خلال يومي 11 و12 من شهر أكتوبر المقبل، بفندق سميراميس انتركونتيننتال القاهرة، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين

وعنون المصري للتأمين، المؤتمر السادس ، الذي سيعقده بالتعاون والتنسيق مع كل من ، الإتحاد العام العربى للتأمين ، والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية بـ ” صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل -مصر كنموذج ” ،

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بفتح قاعات المؤتمرات والمعارض بالفنادق ، إعتبارًا من أول اكتوبر ، على أن تُراعى كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر، في جلسته الإفتتاحية ، الدكتور محمد عِوَض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والطب الوقائى. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والطب الوقائي

وسيحاضر في المؤتمر- الذي سترعاه المال إعلاميًا- أساطين التأمين الطبي والرعاية الصحية في مصر والعالم العربي.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر ، ست جلسات ، تدور في مجملها حول ملف التأمين الطبي والرعاية الصحية، ودورها في مواجهة وترويض الأوبئة، مع التركيز علي التأمين الصحي الشامل، الذي بدأت الدولة المصرية في تطبيقه.

تعرف علي الموضوعات التي ستناقشها الجلسات الست بالمؤتمر

وستتناول الجلسة الأولي من المؤتمر، دور صناعة التأمين الطبي، والرعاية الصحية، في تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل في مصر، فيما ستتطرق الجلسة الثانية إلي دور الهيئات الرقابية، في مكافحة الآثار المترتبة علي إنتشار الأوبئة وآلية التعامل مع قطاع التأمين ( كوفيد 19 أنموذجًا).

وفي الجلسة الثالثة، سيناقش المشاركون بالمؤتمر، استراتيجية الشمول التأميني، للوصول لكافة المواطنين، ودور تلك الإستراتيجية في تغطية المضرورين، من الأوبئة وتوفير الحماية التأمينية لهم، فيما ستتناول الجلسة الرابعة، التعاون بين شركات الأدوية والمستحضرات الطبية، من جهة ، وقطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية، من جهة أخري، لتقديم خدمة أفضل للمواطن.

أما الجلستان الخامسة والسادسة، فسيُناقش خلالهما، أهمية تقديم منتج تأمين طبي، ضد الأوبئة المستجدة، ودور شركات التأمين والإعادة فيها، بالإضافة الي إستعراض المستجدات المرتبطة بالحلول الذكية، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وربطها بمقدمي الخدمة وشركات التأمين.

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