ننشر التشكيل الكامل للجان مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة الثانية في مجلس الشيوخ ، والتي تشهد إعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية والبالغ عددها عددها 14.
وجاء تشكيل هيئات مكاتب اللجان في مجلس الشيوخ كالتالي:
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
-عبد الله أمين محمود عصر رئيسًا.
- محمد العناني وكيلًا.
- محمد شوقي عبدالعال وكيلًا.
- فرج فتحي أمين سر.
2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:
- هاني سري الدين رئيسًا.
- جمال عبد الحليم وكيلًا.
- ياسر زكي وكيلًا.
- أكمل نجاتي أمين سر.
3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية:
- عبد الحي عبيد رئيسًا.
- سماء سليمان وكيلًا.
- عبد الحكيم السادات وكيلًا.
- عايدة نصيف أمانة السر.
4- لجنة الدفاع والأمن القومي:
- اللواء أسامة كامل منتصر- ياوران رئيس الجمهورية وقائد سلاح المظلات الأسبق- رئيسًا.
- اللواء طارق نصير وكيلًا.
- اللواء محمد جاد وكيلًا.
- اللواء خالد فوزي أمين سر.
5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة:
- محمد حلاوة رئيسًا.
- محمد المنزلاوي وكيلًا.
- تيسير مطر وكيلًا.
- أحمد الجندي أمين سر.
6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:
- عبد الخالق عياد رئيسًا.
- عمرو عزت وكيلًا.
- مجدي عبد الرحيم سليم وكيلًا.
- نهى أحمد فتحي أمين سر.
7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:
- خالد محمد سعيد رئيسًا.
_ فايز إبراهيم محمد وكيلًا.
- أكمل الله فريد وكيلًا.
- أحمد صبور أمين سر.
8- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
- نبيل دعبس رئيسًا.
- أحمد البدري وكيلًا.
- راندا مصطفي وكيلًا.
- ناجح جلال أمين السر.
9- لجنة الشباب والرياضة:
- أحمد أبو هشيمة رئيسًا.
- شريف فرج الجابري وكيلًا.
- أحمد دياب وكيلًا.
- محمد عمارة أمين سر.
10- لجنة الصحة والسكان:
- محمد زكي جزر رئيسًا.
- عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا.
- علي مهران وكيلًا.
- أحمد عبد الماجد الأحمر أمين سر.
11- لجنة الزراعة والري:
- عبد السلام مصطفي الجبلي رئيسًا.
- جمال أبوالفتوح وكيلًا.
- محمد السباعي وكيلًا.
- عز الدين جودة أمين سر.
12- لجنة حقوق الإنسان:
- محمد هيبة رئيسًا.
- أبو الفتوح محمد وكيلًا.
- محمد مجدي فريد وكيلًا.
- رشا نصر أمين سر.
13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
- محمود مسلم رئيسًا.
- محمد سعيد وكيلًا.
- سها سعيد وكيلًا.
- محمود القط أمين سر.
14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
- يوسف السيد رئيسًا.
- محمد سليم وكيلًا.
- نادر سليم نسيم وكيلًا.
- خضرة سالم أمين سر.