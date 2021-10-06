سيـــاســة

ننشر التشكيل الكامل للجان مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني

عقب اجراء الانتخابات اليوم
ياسمين فواز 2:53 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 2:53 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة الثانية في مجلس الشيوخ ، والتي تشهد إعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية والبالغ عددها عددها 14.

وجاء تشكيل هيئات مكاتب اللجان في مجلس الشيوخ كالتالي:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
-عبد الله أمين محمود عصر رئيسًا.

  • محمد العناني وكيلًا.
  • محمد شوقي عبدالعال وكيلًا.
  • فرج فتحي أمين سر.

2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:

  • هاني سري الدين رئيسًا.
  • جمال عبد الحليم وكيلًا.
  • ياسر زكي وكيلًا.
  • أكمل نجاتي أمين سر.

3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية:

  • عبد الحي عبيد رئيسًا.
  • سماء سليمان وكيلًا.
  • عبد الحكيم السادات وكيلًا.
  • عايدة نصيف أمانة السر.
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4- لجنة الدفاع والأمن القومي:

  • اللواء أسامة كامل منتصر- ياوران رئيس الجمهورية وقائد سلاح المظلات الأسبق- رئيسًا.
  • اللواء طارق نصير وكيلًا.
  • اللواء محمد جاد وكيلًا.
  • اللواء خالد فوزي أمين سر.

5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة:

  • محمد حلاوة رئيسًا.
  • محمد المنزلاوي وكيلًا.
  • تيسير مطر وكيلًا.
  • أحمد الجندي أمين سر.

6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

  • عبد الخالق عياد رئيسًا.
  • عمرو عزت وكيلًا.
  • مجدي عبد الرحيم سليم وكيلًا.
  • نهى أحمد فتحي أمين سر.

7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

  • خالد محمد سعيد رئيسًا.
    _ فايز إبراهيم محمد وكيلًا.
  • أكمل الله فريد وكيلًا.
  • أحمد صبور أمين سر.
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8- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

  • نبيل دعبس رئيسًا.
  • أحمد البدري وكيلًا.
  • راندا مصطفي وكيلًا.
  • ناجح جلال أمين السر.

9- لجنة الشباب والرياضة:

  • أحمد أبو هشيمة رئيسًا.
  • شريف فرج الجابري وكيلًا.
  • أحمد دياب وكيلًا.
  • محمد عمارة أمين سر.

10- لجنة الصحة والسكان:

  • محمد زكي جزر رئيسًا.
  • عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا.
  • علي مهران وكيلًا.
  • أحمد عبد الماجد الأحمر أمين سر.

11- لجنة الزراعة والري:

  • عبد السلام مصطفي الجبلي رئيسًا.
  • جمال أبوالفتوح وكيلًا.
  • محمد السباعي وكيلًا.
  • عز الدين جودة أمين سر.

12- لجنة حقوق الإنسان:

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  • محمد هيبة رئيسًا.
  • أبو الفتوح محمد وكيلًا.
  • محمد مجدي فريد وكيلًا.
  • رشا نصر أمين سر.

13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

  • محمود مسلم رئيسًا.
  • محمد سعيد وكيلًا.
  • سها سعيد وكيلًا.
  • محمود القط أمين سر.

14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

  • يوسف السيد رئيسًا.
  • محمد سليم وكيلًا.
  • نادر سليم نسيم وكيلًا.
  • خضرة سالم أمين سر.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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