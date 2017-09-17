ننشر اشتراطات الوظائف فى مصنع المحمول المصرى‎

أبرزها عدم التدخين ..والإصابة بالأمراض المزمنة محمود جمالأعلنت شركة سيكو مصر للإلكترونيات عن حاجتها إلى مهندسين وفينين للعمل فى مصنعها الجديد بمدينة أسيوط التكنولوجية والذى سيتولى انتاج أول هاتف محمول مصرى قبل نهاية العام الحالى.وحددت الشركة اشتراطات لقبول المتقدمين هي "ألا يكونوا مدخنين"

أبرزها عدم التدخين ..والإصابة بالأمراض المزمنة



محمود جمال

أعلنت شركة سيكو مصر للإلكترونيات عن حاجتها إلى مهندسين وفينين للعمل فى مصنعها الجديد بمدينة أسيوط التكنولوجية والذى سيتولى انتاج أول هاتف محمول مصرى قبل نهاية العام الحالى.

وحددت الشركة اشتراطات لقبول المتقدمين هي “ألا يكونوا مدخنين”، و”ضرورة أن يكون مكان الإقامة فى نطاق جغرافى بالقرب من المصنع”، و”علاوة على تحديد الموقف النهائى من التجنيد”.

وبموجب الاشتراطات أيضا التى حصلت “المال” على نسخة منها، فإن “سيكو” تشترط أيضا فى المتقدم “ضرورة أن يكون خالٍ من الأمراض المزمنة وأن يقدم شهادة بذلك، على أن يتم القبول من ذوى الاحتياجات الخاصة من ذوى الاعلاقة السمعية أو البدنية إن كانت بالقدم فقط، بالإضافة إلى ضرورة عدم وجود قرابة بين المتقدمين، والالتزام بمواعيد المقابلات الشخصية فى منطقة أسيوط التكنولوجية”.

ومن ضمن الاشتراطات أن تكون الأفضلية لمن يمتلكون خبرة سابقة فى مجال صناعة الإلكترونية، وعلى معرفة باللغة الإنجليزية وتطبيقات مايكروسوفت أوفس.

يُشار إلى أن “سيكو” وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة ميجان الصينية، على هامش زيارة وزير الاتصالات لبكين فى مايو 2016، لإنشاء مصنع للشركة على مساحة 4 آلاف متر بمنطقة أسيوط التكنولوجية، باستثمارات 15 مليون دولار، ليضم 6 خطوط إنتاج، من بينها 2 للتصنيع، و4 للتجميع، ويستهدف تصدير % 65 من إنتاجه لأسواق منطقة الخليج وشرق أوروبا، وتوجيه الـ%35 المتبقية للسوق المصرية.



كان محمد سالم ، رئيس سيكو مصر ، قد أوضح، فى تصريحات سابقة، لـ”المال”، أن الهاتف المزمع إنتاجه سيدعم تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G بأسعار تصل إلى 2000 جنيه للجهاز.



وبدأت “سيكو” نشاطها بالسوق المحلية فى يونيو 2003، برأسمال مليونى جنيه، ويتبعها مكتب فى دبى، ولديها مصنع فى المنطقة الصناعية بأبو رواش لتجميع أجهزة الحاسبات الشخصية “pc’s” باستثمارات 70 مليون جنيه.



وتحقق الشركة مبيعات بين 30 و40 ألف هاتف زكى، و12 إلى 15 ألف حاسب لوحى “تابلت” شهريًّا.