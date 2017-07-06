ننشر إنجازات البرلمان في دور الانعقاد الثانى

ياسمين فواز: حصلت "المال" علي نسخة من تقرير إنجازات مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، والذي اختتم أعماله أمس الأربعاء . وعقد المجلس خلال هذا الدور 68 جلسة عامة ، امتدت لـ 227 ساعة، و تحدث خلالها 475 نائباً، من…

ياسمين فواز:

حصلت “المال” علي نسخة من تقرير إنجازات مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، والذي اختتم أعماله أمس الأربعاء .

وعقد المجلس خلال هذا الدور 68 جلسة عامة ، امتدت لـ 227 ساعة، و تحدث خلالها 475 نائباً، من خلال 3594 مداخلة، عبرت عن فهم السادة النواب العميق لمسئولياتهم، وحجم التحديات التي يتصدون لها، وتقديرهم لآمال وطموحات الشعب المصري فيهم .

ووافق المجلس على 217 مشروع قانون مقدمة من الحكومة، وعشر السادة الأعضاء، بإجمالى عدد مواد 2338 مادة، وهو كما ذكر رئيس المجلس، أكبر عدد مشروعات قوانين فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.

ففى مجال الحماية الاجتماعية :

قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

قانونا منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

قانونا منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية.

قانون زيادة المعاشات العسكرية.

قانون زيادة المعاشات المدنية .

وهذه القوانين كانت لها أثر ايجابي على كافة الأصعدة في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته من أبرزها مشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون باصدار تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون تعديل تنظيم الصناعة وتشجيعها، ومشروع قانون السجل التجاري. وفي مجال الحماية الاجتماعية، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وقانوني منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية، وقانون زيادة المعاشات العسكرية وقانون زيادة المعاشات المدنية.

وفي مجال ضبط منظومة الصحافة والاعلام، قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام، وقانون نقابة الإعلاميين، وفي مجال النهوض بالرياضة، تم إقرار قانون الرياضة.

وفي مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن ومكافحة الإرهاب، تم تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والكيانات الإرهابية والإرهاب، وتعديل قانون الطوارئ وتعديل قانون التظاهر.

وفي المجال المالي، ناقش المجلس مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2014/2015، ومشروعات قوانين ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2015/2016 ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية 2017/2018.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، أقر المجلس 61 اتفاقية دولية في حين بلغ عدد الاتفاقيات الدولية في دور الانعقاد السابق 27 اتفاقية.

كما وافق المجلس على 8 قرارات جمهورية. وفي مجال طلبات الإحاطة بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو 498 طلبا، كما تدارست اللجان النوعية نحو 855 طلب إحاطة، كما نظر المجلس عددا كبيرا من البيانات العاجلة بلغت نحو 464 بيانا عاجلا، كما تم توجيه 1024 سؤلا أجابت الحكومة على 75 سؤلا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس ها الدور 26 طلب مناقشة، كما نظر المجلس 634 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب.

وفي مجال شئون العضوية، نظر المجلس 37 طلبًا لرفع حصانة وحالة وفاة واحدة وحالة إسقاط عضوية واحدة، وحالة خلو مكان للتعيين في منصب وزاري.

وفي مجال ممارسة المجلس لصلاحياته السياسية، وافق المجلس على التعديل الوزاري الذي شمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية ونواب الوزراء، كما وافق المجلس على تعيين نائب لوزير السياحة.

وعن نشاط اللجان النوعيةن عقدت العديد من الاجتماعات بلغت 1696 اجتماعا استغرقت 3700 ساعة، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو 1372 تقريرا نظر منها المجلس 1014 تقرير.

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان النوعية فقد بلغ عددها 40 زيارة ميدانية ،كان أبرزها اللجنة الخاصة المشكلة لزيارة المحافظات المتضررة من أزمة السيول.

وعن نشاط الشعبة البرلمانية المصرية، فقد شارك الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس في اجتماعات مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة في روما خلال الفترة 20 إلى 22 أكتوبر 2016.

كما توجه إلى جنيف على رأس نشاط الشعبة البرلمانية المصرية (أكتوبر 2016 – يوليو 2017 )، وخلال الفترة من 23-25 نوفمبر2016، توجه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني إلى دولة المجر، حيث أجرى عدداً من اللقاءات مع المسئولين بدولة المجر.

وخلال الفترة من 4-10 نوفمبر 2016، توجه محمود الشريف وكيل المجلس، على رأس وفد من مجلس النواب إلى المغرب للمشاركة في اجتماعات الدورة 69 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي والمؤتمر 39 لرؤساء البرلمانات الوطنية للاتحاد البرلماني الأفريقي.

وفى الفترة من 18-22 نوفمبر 2016، توجه وفد من المجلس إلى إسطنبول بتركيا لحضور الجلسة العامة السنوية الثانية والستين للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي.

وفي الشهر التالي (12-13 ديسمبر 2016)، توجه وفد يمثل مجلس النواب يضم نائبتين من عضواته للمشاركة في اجتماع القمة العالمية لرئيسات البرلمانات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وخلال الفترة من 22-25 يناير 2017، توجه وفد من المجلس إلى بروكسل للالتقاء بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، بهدف إجراء مباحثات وتبادل وجهات النظر مع أعضاء اللجنة بشأن القضايا التي تهم الطرفين.

كما شارك وفد من المجلس في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة بدولة مالي خلال الفترة 23-28 يناير2017.

وشارك وفد آخر في أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة 10-12 فبراير 2017، وكذلك الدورة الثانية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بالعاصمة المغربية الرباط يوم 20 فبراير 2017.

كما شارك وفد من أعضاء المجلس في جلسات البرلمان الأفريقي، وذلك بجنوب أفريقيا خلال شهر مارس 2017. وخلال الفترة 15-16 مارس 2017، توجه وفد برلماني ضم عشرين عضواً لزيارة مقر حلف الناتو لتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك.

كما ترأس الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الوفد المشارك في أعمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي بالعاصمة المغربية الرباط يومي 20 و21 مارس 2017، وقد انتخب فيه المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، عضواً بالمكتب التنفيذى لجمعية الأمناء العامين العرب. وترأس رئيس المجلس أيضاً وفد المجلس إلى جمعية الاتحاد البرلماني الدولي السادسة والثلاثين بعد المائة ببنجلاديش خلال الفترة 1-5 أبريل 2017، وانتخب عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد عن المجموعة العربية.

وشارك وفد ممثل للمجلس في اجتماعات لجنتي تحسين نوعية الحياة والتبادل الثقافي بين المجتمعات المدنية وحقوق المرأة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بالعاصمة الإيطالية روما في الثالث من أبريل 2017. وخلال الفترة 16-19 مايو 2017، توجه وفد برلماني إلى دولة روسيا الاتحادية تفقد خلالها محطة ليننجراد (2) النووية، وذلك بهدف التعرف على العمل بالمحطة ومعدلات الأمان بها.

كما شارك أعضاء ممثلون للمجلس في ورشة عمل إقليمية استضافتها مملكة البحرين بشأن دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، وشارك وفد آخر في أعمال الدورة العادية الرابعة من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان الأفريقي بدولة جنوب أفريقيا خلال الفترة 7-20 مايو 2017.

وترأس رئيس المجلس وفدًا شارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما يومي 12 و13 مايو 2017، وتسلم مهام رئاسة الجمعية من الرئاسة الإيطالية السابقة، ثم توجه على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في زيارة تاريخية إلى البرلمان الياباني خلال الفترة 17- 22 مايو 2017 حظي خلالها والوفد المشارك باستقبال حافل، تعبيراً عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين، كما شارك المجلس أيضاً في أعمال جلسة الربيع الخاصة بالجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بالعاصمة الجورجية تبليسي خلال الفترة 26- 30 مايو 2017. وخلال الفترة 12-16 يونيو 2017 توجه وفد برلماني إلى الولايات المتحدة والتقى أعضاء الكونجرس الأمريكي للتباحث بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، وخاصة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، وجهود مكافحة الإرهاب.